Βρετανοί εγκαταλείπουν το Ντουμπάι αναζητώντας πολυτελείς κατοικίες στο Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τα σχέδια των Βρετανών που έχουν εγκατασταθεί στο Ντουμπάι, οι οποίοι επικοινωνούν με μεσίτες πολυτελών ακινήτων στο Λονδίνο προσφέροντας έως και 5.000 λίρες την εβδομάδα για να καταφέρουν να επιστρέψουν.

Μεσίτες δήλωσαν στους Times ότι σημειώνεται ένας καταιγισμός κλήσεων από Βρετανούς υπηκόους που εγκαταστάθηκαν στο εμιράτο λόγω του ζεστού κλίματος, της χαμηλής φορολογίας και της ασφάλειας, και τώρα σπεύδουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Διαπιστώνω μια αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που μας καλούν, αναζητώντας μια διέξοδο», δήλωσε μία μεσίτρια στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι παρατηρείται αύξηση της ζήτησης κατά 15% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από εύπορους Βρετανούς, αλλά και από Άραβες πολίτες που επιθυμούν να αποχωρήσουν, ενώ άλλοι ακυρώνουν τα σχέδιά τους για μετεγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προτιμώντας να προχωρήσουν σε αγορές στο Λονδίνο.

Οικογένειες αναζητούν πολυτελή ακίνητα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης στο Κένσινγκτον, στο Τσέλσι, στο Νότινγκ Χιλ ή στο Χόλαντ Παρκ με τιμές άνω των 5.000 λιρών την εβδομάδα, που ισοδυναμούν με περίπου 260.000 λίρες ετησίως.

Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, λένε ότι μπορεί να επιδιώξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στη βρετανική πρωτεύουσα και να μην επιστρέψουν στο Ντουμπάι.

Αν έστω και μερικές χιλιάδες από τους πλουσιότερους Βρετανούς ομογενείς μεταξύ των 240.000 που ζουν στα ΗΑΕ επιστρέψουν στην πατρίδα τους ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, αυτό θα αποτελούσε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη για την αγορά πολυτελών ακινήτων του Λονδίνου, η οποία έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια λόγω αλλαγών στη φορολογία.

Τα στοιχεία του μεσιτικού γραφείου Knight Frank δείχνουν ότι 510 κατοικίες αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο πουλήθηκαν στο εμιράτο πέρυσι, αύξηση 351% από το 2021. Συγκριτικά, μόλις 189 πουλήθηκαν στο Λονδίνο, αριθμός που ισοδυναμεί με μείωση της τάξης του 40%.

Εκτός από τον φόβο του πολέμου, η αυστηρή λογοκρισία στα Εμιράτα έχει προκαλέσει δυσφορία. Όπως γράφουν οι Τimes, πολλοί Βρετανοί αιφνιδιάστηκαν από τις επίσημες προειδοποιήσεις της κυβέρνησης, οι οποίες καθιστούν παράνομη την ανάρτηση στα social media μη εγκεκριμένου υλικού για τον πόλεμο.

Αξιοσημείωτη είναι και η ζήτηση για το νησί του Τζέρσεϊ, έναν προορισμό με εξαιρετικά χαμηλή φορολογία. Οι τοπικές αρχές και τα μεσιτικά γραφεία καταγράφουν ήδη σημαντική αύξηση αιτήσεων από εύπορους μετανάστες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή, αναζητώντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.