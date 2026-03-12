«Ξύπνησε» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη την Τρίτη, εκτοξεύοντας λάβα σε ύψος 400 μέτρων.

Πρόκειται για την 43η έκρηξη που καταγράφεται από τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Στις εντυπωσιακές εικόνες του Reuters φαίνεται ο καπνός από την έκρηξη να φτάνει τα 7.620 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους ηφαιστειολόγους που είναι σε θέση να μελετήσουν από κοντά τις αποκλειστικά μη-βίαιες διαχυτικές εκρήξεις.

Ο κώνος Πουόο συνεχώς εκρήγνυτο στην ανατολική ζώνη ρήγματος από το 1983 έως το 2018, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη έκρηξη ζώνης ρήγματος τα τελευταία 200 χρόνια.

Από το 2008, οι αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του θείου από τον κρατήρα Χαλεμαούμαου (Halemaumau) στην κορυφή του Κιλαουέα έχουν οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα ηφαιστειακού νέφους, εγείροντας ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα.

Το ηφαίστειο προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και είναι το γνωστότερο αξιοθέατο στη Χαβάη.

Πηγή: skai.gr

