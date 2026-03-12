Ο στρατός της Ταϊβάν έχει συνηθίσει την καθημερινή παρακολούθηση κινεζικών πολεμικών αεροσκαφών που πετούν κοντά στο νησί. Κάποιες ημέρες είναι λίγα. Άλλες, πολύ περισσότερα. Όμως η παρουσία τους είναι σχεδόν συνεχής.

Έτσι, όταν τα αεροσκάφη ξαφνικά σταμάτησαν να εμφανίζονται για σχεδόν δύο εβδομάδες, η σιωπή ήταν ταυτόχρονα εντυπωσιακή και βαθιά αινιγματική, σημειώνει το CNN.

Αυτή η περίοδος διακόπηκε την Πέμπτη, όταν πέντε αεροσκάφη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) δραστηριοποιήθηκαν γύρω από τα Στενά της Ταϊβάν, σύμφωνα με τον στρατό της Ταϊβάν, με αρκετά από αυτά να πετούν κοντά στη λεγόμενη μέση γραμμή που χωρίζει τη θαλάσσια οδό.

Αναλυτές λένε ότι ήταν η μεγαλύτερη παύση στην κινεζική αεροπορική δραστηριότητα από τότε που η Ταϊβάν άρχισε να δημοσιοποιεί στρατιωτικά δεδομένα σε καθημερινή βάση.

«Ειλικρινά, αυτό δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει στην πρόσφατη ιστορία όσον αφορά τη δραστηριότητα του PLA γύρω από την Ταϊβάν», δήλωσε στο CNN ο Ben Lewis, ιδρυτής του PLATracker, μιας ανοιχτής πλατφόρμας δεδομένων που παρακολουθεί τις κινήσεις του κινεζικού στρατού γύρω από την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και τη Νότια Σινική Θάλασσα.

«Από τότε που το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν άρχισε να δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα το 2020, η τάση ήταν συνεχώς ανοδική», είπε ο Lewis. «Και τώρα αυτή η ύφεση, που ίσως τελείωσε σήμερα -ίσως και όχι- αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική αλλαγή στο μοτίβο».

Από τις 27 Φεβρουαρίου, η Ταϊβάν κατέγραψε 13 συνεχόμενες ημέρες χωρίς κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη να πετούν κοντά στο νησί.

Μία σύντομη εξαίρεση σημειώθηκε στις 6 Μαρτίου, όταν δύο αεροσκάφη εντοπίστηκαν στη μακρινή νοτιοδυτική γωνία της ζώνης αναγνώρισης αεράμυνας της Ταϊβάν. Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το ευρύτερο μοτίβο εξακολουθούσε να αποτελεί μια εντυπωσιακή μείωση σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, όπου η κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα αυξανόταν σταθερά.

Η ξαφνική ησυχία μπέρδεψε τους αναλυτές και δημιούργησε μια σειρά από πιθανές εξηγήσεις.

Αποφυγή της κλιμάκωσης πριν τη συνάντηση Τραμπ - Σι

Μία θεωρία υποστηρίζει ότι το Πεκίνο ίσως προσπαθεί να αποφύγει την κλιμάκωση των εντάσεων πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση αργότερα αυτόν τον μήνα μεταξύ του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), όπου το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά θέματα της συζήτησης.

«Αν ήμουν στο Λας Βέγκας και στοιχημάτιζα, θα έβαζα τα λεφτά μου στην επίσκεψη του Τραμπ», είπε ο Lewis.

Άλλοι έχουν επισημάνει τον πόλεμο που εμπλέκει το Ιράν και την πιθανή επίδρασή του στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, αν και οι αναλυτές λένε ότι αυτή η σύνδεση είναι λιγότερο πιθανή.

Ορισμένοι παρατηρητές σημειώνουν επίσης ότι οι ετήσιες κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις της Κίνας, γνωστές ως «Δύο Σύνοδοι», ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα -μια περίοδος κατά την οποία η στρατιωτική δραστηριότητα έχει μερικές φορές μειωθεί στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

