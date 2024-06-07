Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι θα «παρουσιάσει την αλήθεια» για τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα όταν θα μιλήσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 24 Ιουλίου κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στην Ουάσινγκτον, όπως δήλωσαν οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες χθες, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νετανιάχου θα μιλήσει σε μια κοινή συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ανέφεραν σε δήλωσή τους ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ .

«Είμαι πολύ συγκινημένος που έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ το Ισραήλ ενώπιον και των δύο Βουλών του Κογκρέσου και να παρουσιάζω την αλήθεια για τον δίκαιο πόλεμό μας ενάντια σε αυτούς που επιδιώκουν να μας καταστρέψουν στους εκπροσώπους του αμερικανικού λαού και όλου του κόσμου», είπε ο Νετανιάχου. δήλωση, αναφέρει το Reuters.

Η επίσκεψη του Νετανιάχου έρχεται εν μέσω εντάσεων μεταξύ του ίδιου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν , ο οποίος έχει υποστηρίξει την εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα αλλά πρόσφατα ήταν πιο επικριτικός για τις τακτικές του και απαγόρευσε την αποστολή ορισμένων βομβών.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ δήλωσε ότι συμμετείχε στην πρόσκληση προς τον Νετανιάχου.

«Έχω σαφείς και βαθιές διαφωνίες με τον πρωθυπουργό, τις οποίες έχω εκφράσει τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια και θα συνεχίσω να το κάνω», είπε ο Σούμερ. «Αλλά επειδή η σχέση της Αμερικής με το Ισραήλ είναι σιδερένια και υπερβαίνει ένα άτομο ή έναν πρωθυπουργό, συμμετείχα στο αίτημα να μιλήσει».

Η εμφάνιση του Νετανιάχου ενώπιον ενός ολοένα και πιο διχασμένου Κογκρέσου είναι βέβαιο ότι θα είναι αμφιλεγόμενη και πιθανόν να συναντηθεί με διαμαρτυρίες τόσο εντός του Καπιτωλίου από νομοθέτες όσο και έξω από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

Οι δημοκρατικοί νομοθέτες που επικρίνουν τη στρατηγική του Νετανιάχου αναμένεται να είναι μην εμφανιστούν.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς , ο ανεξάρτητος που κάποτε ήταν υποψήφιος για την προεδρική υποψηφιότητα των Δημοκρατικών, είπε: «Ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου. Σίγουρα δεν θα παρευρεθώ».

