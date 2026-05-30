Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, οι οποίες φτάνουν μέχρι τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, με την αποχώρηση βουλευτών και βασικών στελεχών που τη συνέθεσαν μετά τη διάσπασή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής οπτικής που προέκυψε στο κόμμα αναφορικά με τις συνεργασίες στην κεντροαριστερά και βέβαια, μετά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία η ανακοίνωση του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Όπως διέρρευσε, την ανεξαρτητοποίησή τους θα ανακοινώσουν -πιθανότατα την Τρίτη- οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και οι τέσσερις βουλευτές κάνουν πράξη τις προθέσεις τους, αυτόματα θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Πηγή: skai.gr

