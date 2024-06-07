Πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού θα πιάσουν λιμάνι στην Κούβα την επόμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια του Κρεμλίνου να ανασύρει από την ιστορική μνήμη την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας του 1962, σύμφωνα με κορυφαίο thinktank, που επικαλείται το skynews.com.

Η Κρίση των πυραύλων της Κούβας (Cuban Missile Crisis) ξέσπασε, όταν η ΕΣΣΔ εγκατέστησε βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές στο έδαφος της Κούβας, στον Κόλπο των Χοίρων. Η κρίση διήρκησε συνολικά από τις 16 έως τις 28 Οκτωβρίου 1962 και θεωρείται ως η πιο κοντινή που έφτασε ο Ψυχρός Πόλεμος να κλιμακωθεί σε πυρηνικό πόλεμο.

Το κουβανέζικο υπουργείο επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε χθες ότι τέσσερα σκάφη του ρωσικού βόρειου στόλου θα φτάσουν στο λιμάνι της Αβάνας μεταξύ 12 και 17 Ιουνίου.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εδρεύει στις ΗΠΑ ερμηνεύει την κίνηση ως μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας να ανασυρθεί η ιστορική μνήμη της πυραυλικής κρίσης στην Κούβα και μια προσπάθεια της Ρωσίας να αναγκάσει τις ΗΠΑ να αυτοπεριοριστούν.

Το Reuters ανέφερε ότι Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι τα ρωσικά πλοία ενδέχεται να σταματήσουν στη Βενεζουέλα σε απροσδιόριστη ημερομηνία το καλοκαίρι του 2024.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι στόχος της Ρωσίας είναι να διασφαλίσει τη ναυτική παρουσία της σε «επιχειρησιακά σημαντικές περιοχές της μακρινής ωκεάνιας ζώνης».

Τα ρωσικά πλοία που θα φτάσουν στην Αβάνα είναι η φρεγάτα Admiral Gorshkov, το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Καζάν, το Academic Pashin και το ρυμουλκό διάσωσης Nikolai Chiker.

«Τα ρωσικά μέσα σημείωσαν ότι το Admiral Gorshkov φέρει υπερηχητικούς πυραύλους Zircon, τους οποίους το Κρεμλίνο έχει διαφημίσει ως ικανούς να φέρουν πυρηνική κεφαλή» ανέφερε το think tank, αν και οι Κουβανοί ανέφεραν ότι κανένα από τα σκάφη δεν φέρει πυρηνικές κεφαλές.

«Το Κρεμλίνο πιθανότατα ελπίζει ότι η σαφής νύξη για την κουβανική κρίση πυραύλων και η συμπερίληψη ενός πλοίου που φέρεται να είναι ικανό για πυρηνικά όπλα θα αναγκάσει τη Δύση να αυτοπεριοριστεί» πρόσθεσε.

