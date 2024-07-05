Ο ηγέτης του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ περιέγραψε την προβλεπόμενη επιτυχία του κόμματός του στις βρετανικές εκλογές ως «τεράστια» μετά τα αποτελέσματα των exit poll.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ο Φάρατζ χαρακτήρισε «σχεδόν απίστευτες» τις πρόωρες επιδόσεις του Reform UK προβλέποντας ότι το κόμμα θα κερδίσει «πολλές έδρες σε όλη τη χώρα» καθώς η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξελιξη.

«Είναι μεσάνυχτα. Υπάρχουν δύο αποτελέσματα από τη βορειοανατολική Αγγλία που έφεραν το Reform UK στο 30% των ψήφων. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε πιθανή πρόβλεψη ή προβολή. Είναι σχεδόν απίστευτο.» είπε.

Το exit poll των βρετανικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών προβλέπει ότι η Μεταρρύθμιση – η οποία δεν υπήρχε στη σημερινή της μορφή στις τελευταίες γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο – θα κερδίσει 13 έδρες.

"Τι σημαίνει; Σημαίνει ότι θα κερδίσουμε έδρες. Πολλές, πολλές θέσεις, νομίζω, αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε ο Φάρατζ.

«Αυτό θα είναι έξι εκατομμύρια ψήφοι συν. Αυτό, παιδιά, είναι τεράστιο» κατέληξε.

Ο Φάρατζ επιτέθηκε επίσης στα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζοντας ότι κανένας εκπρόσωπος Τύπου του Reform UK δεν εμφανίστηκε στη νυχτερινή κάλυψη των εκλογών. «Δεν υπάρχει ούτε ένας εκπρόσωπος από την Reform UK», είπε.

The revolt against the establishment is underway. pic.twitter.com/xB7DQuvXWT — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 4, 2024

Πηγή: skai.gr

