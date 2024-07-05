Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Κιρ Στάρμερ μετά τα exit poll που δείχνουν θρίαμβο των Εργατικών.
Ο Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε τους αγωνιστές και τους ψηφοφόρους, χωρίς όμως να σχολιάσει ακόμη τα αποτελέσματα του exit poll.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, λέει: «Σε όλους όσους έκαναν εκστρατεία για τους Εργατικούς σε αυτές τις εκλογές, σε όλους όσους μας ψήφισαν και εμπιστεύτηκαν το αλλαγμένο μας Εργατικό Κόμμα -σας ευχαριστώ».
To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party - thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024
Σημειώνεται ότι η ανάρτησή του έγινε μόλις 2 λεπτά μετά την ανακοίονωση των exit poll
