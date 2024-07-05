Λογαριασμός
Βρετανικές εκλογές: Η πρώτη ανάρτηση του Κιρ Στάρμερ μετά τα exit poll

Ο Κιρ Στάρμερ προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση μόλις 2 λεπτά μετά την δημοσίευση των exit poll

Κιρ Στάρμερ

Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Κιρ Στάρμερ μετά τα exit poll που δείχνουν θρίαμβο των Εργατικών.

Ο Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε τους αγωνιστές και τους ψηφοφόρους, χωρίς όμως να σχολιάσει ακόμη τα αποτελέσματα του exit poll.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, λέει: «Σε όλους όσους έκαναν εκστρατεία για τους Εργατικούς σε αυτές τις εκλογές, σε όλους όσους μας ψήφισαν και εμπιστεύτηκαν το αλλαγμένο μας Εργατικό Κόμμα -σας ευχαριστώ».

Σημειώνεται ότι η ανάρτησή του έγινε μόλις 2 λεπτά μετά την ανακοίονωση των  exit poll

