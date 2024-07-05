Για πρώτη φορά μετά τον Γκόρντον Μπράουν (2007-2010), ο αριθμός 10 της Ντάουνινγκ Στριτ θα έχει ένοικο έναν Εργατικό, τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος οδήγησε το κόμμα του σε θρίαμβο στις βρετανικές εκλογές, εξασφαλίζοντας ευρεία πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Η θητεία του Ρίσι Σούνακ ολοκληρώνεται με μια βαριά ήττα, καθώς οι Συντηρητικοί προβλέπεται να καταγράψουν τη χειρότερη επίδοσή τους από ιδρύσεως του κόμματος. Πρόκειται ουσιαστικά για ολική ανατροπή του εκλογικού σκηνικού σε σύγκριση με το 2019, όταν ο Μπόρις Τζόνσον είχε ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων και ο Τζέρεμι Κόρμπιν είχε οδηγήσει τους Εργατικούς στη χειρότερη επίδοσή τους από το 1935.

Μοιραία λοιπόν ο Ρίσι Σούνακ αναμένεται να παραιτηθεί από την ηγεσία των Τόρις, αλλά οι επίδοξοι διάδοχοι – μεταξύ αυτών οι Πένι Μόρντοντ, Γκραντ Σαπς, Σουέλα Μπράβερμαν, Στιβ Μπέικερ, Ρόμπερτ Τζένρικ – αγωνιούν επί του παρόντος για τα αποτελέσματα στις εκλογικές τους περιφέρειες, αφού η επανεκλογή τους μόνο δεδομένη δεν θεωρείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

