Βρετανία: Χάνουν τη δουλειά τους 2.500 εργαζόμενοι σε χαλυβουργία

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Χωρίς δουλειά θα μείνουν 2.500 με 2.800 εργαζόμενοι στη μεγάλη μονάδα παραγωγής χάλυβα στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας, παρά το κρατικό πακέτο ύψους μισού δισεκατομμυρίου λιρών για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Η μονάδα της ινδικής ιδιοκτησίας εταιρείας Tata Steel, που είναι το μεγαλύτερο χαλυβουργικό εργοστάσιο στη Βρετανία, θα κλείσει και τον δεύτερο κλίβανο που λειτουργεί με καύση άνθρακα μετά από τον πρώτο που σταμάτησε να λειτουργεί τον Ιούλιο.

Στη θέση τους θα κατασκευαστεί ηλεκτρικός κλίβανος, πιο φιλικός προς το περιβάλλον.

Η κίνηση υπαγορεύεται από την ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα, με το συγκεκριμένο εργοστάσιο να είναι τώρα η μεγαλύτερη πηγή έκλυσης των επικίνδυνων ρύπων σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, η αλλαγή στον τρόπο παραγωγής χάλυβα σημαίνει ότι αυτοί οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι περισσεύουν.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς είπε ότι έχει συμφωνηθεί με την Tata να επενδύσει και αυτή 750 εκ. λίρες, επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης.

Ο κ. Ρέινολντς παραδέχθηκε ότι η συμφωνία «υπολείπεται» της ιδανικής εξέλιξης που θα ήταν η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Επέρριψε, ωστόσο, την ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση και ανακοίνωσε βελτιωμένα πακέτα αποζημίωσης για όσους αποδεχθούν την εθελούσια έξοδο. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν 2,8 εβδομάδες μισθών για κάθε χρόνο εργασίας έως τα 25 χρόνια, με ελάχιστη αποζημίωση τις 15.000 λίρες.

Οι περισσότερες αποχωρήσεις εργαζομένων θα έχουν συντελεστεί έως τα Χριστούγεννα, με τον τελευταίο κλίβανο να σταματά η λειτουργία του στις 28 Σεπτεμβρίου.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.