Volkswagen: Σχέδια για κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η αυτοκινητοβιομηχανία-σύμβολο της Γερμανίας, η Volkswagen, βιώνει μια νέα βαθιά κρίση, τη χειρότερη μετά από το σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων «Dieselgate» των προηγούμενων χρόνων, όπως αναφέρουν κορυφαία στελέχη της σε γερμανικά μέσα.

Μετά από χρόνια σοβαρών οικονομικών κλυδωνισμών και υπό το βάρος του σκληρού ανταγωνισμού από την Κίνα, η VW ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στο πλαίσιο των μέτρων εξυγίανσης που εξετάζει συγκαταλέγεται και το κλείσιμο εργοστασίων της, τα οποία βρίσκονται στη Γερμανία.

Είναι η πρώτη φορά που τίθεται επί τάπητος ένα τέτοιο ενδεχόμενο στα 87 χρόνια ιστορίας της VW. Είναι επίσης η πρώτη φορά που μετά από 30 χρόνια ο γερμανικός κολοσσός εξετάζει και το ενδεχόμενο μαζικών απολύσεων, αν και εργαζόμενοί του υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας.

Σύμφωνα με αναλυτές που γνωρίζουν σε βάθος τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, το πρώτο εργοστάστιο στη λίστα των υποψηφίων για να μπει λουκέτο βρίσκεται στο Τσβίκαου. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο εργοστάσιο ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας που κατασκεύασε e-autos. Πέρυσι κατάφερε να κατασκευάσει μόνο τα 220.000 οχήματα από τα 360.000 που σχεδίαζε και οι φετινές προβλέψεις φαντάζουν ακόμη πιο δυσοίωνες.

«Οι εξελίξεις στην VW δείχνουν την πραγματικότητα»

Η είδηση για ενδεχόμενο κλείσιμο εργοστασίων της VW προκαλεί και πολιτικές αντιδράσεις, με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς να κάνει λόγο για άλλο ένα ηχηρό καμπανάκι προς τη συγκυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Η Γερμανία δεν είναι πλέον όσο ανταγωγιστική χρειάζεται» σχολίασε σε κομματική εκδήλωση στο Όσναμπρικ. Για τον Μερτς οι σοβαρές εξελίξεις στο γερμανικό κολοσσό που ουσιαστικά εισέρχεται σε φάση αναδιάρθρωσης, όπως λέει, «δείχνουν στη γερμανική κυβέρνηση την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν είναι απλώς ένα οικονομικό ζήτημα της παγκόσμιας αγοράς».

Οικονομικοί αναλυτές όπως ο Κάρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής οικονομολόγος στην ING, αναφέρει στο Spiegel ότι η υπόθεση VW αποτυπώνει στην πράξη τις μακροχρόνιες συνέπειες της οικονομικής στασιμότητας χωρίς δυναμικές, διαρθρωτικές αλλαγές στη Γερμανία. Ο ίδιος μάλιστα προβλέπει ότι η υπόθεση VW ίσως να είναι προάγγελος κι άλλων εξελίξεων αλλά και αφορμή για τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας λήψης σημαντικών μέτρων οικονομικής φύσης από την κυβέρνηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.