Ο επίσημος λογαριασμός στην πλατφόρμα X της υπουργού του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου, Λούσι Πάουελ, παραβιάστηκε την Τρίτη με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι προωθεί ένα ψεύτικο κρυπτονόμισμα.

Σε δύο ξεχωριστές αναρτήσεις στον λογαριασμό της, γινόταν λόγος για ένα ψεύτικο κρυπτονόμισμα που η ίδια φαινόταν να προωθεί. Μάλιστα, σε μία από αυτές υπήρχαν και στοιχεία επικοινωνίας. Ωστόσο και οι δύο αναρτήσεις διαγράφηκαν στη συνέχεια, ενώ υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από εκπρόσωπο της Λούσι Πάουελ, όπως μεταδίδει το Politico.

Eκπρόσωπος της Πάουελ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο προσωπικός λογαριασμός X της Λούσι Πάουελ παραβιάστηκε σήμερα το πρωί. Λήφθηκαν γρήγορα μέτρα για την ασφάλεια του λογαριασμού και την κατάργηση των παραπλανητικών αναρτήσεων.»

Η Πάουελ δεν είναι η πρώτη που έπεσε θύμα χάκερ που προωθεί ψεύτικα κρυπτονομίσματα. Ο λογαριασμός στην πλατφόρμα X του δημοσιογράφου του BBC Nick Robinson παραβιάστηκε επίσης τον Φεβρουάριο προκειμένου να προωθεί ψεύτικο κρυπτονόμισμα και αντίστοιχο περιστατικό συνέβη στον λογαριασμό στην πλατφόρμα X της συναδέλφου του στο BBC, Laura Kuenssberg που παραβιάστηκε τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.