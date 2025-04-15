Σχέδια προκείμενου οι ευρωπαϊκές εταιρείες να διακόψουν τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις ρωσικού αερίου, χωρίς να πληρώνουν πρόστιμα στη Μόσχα, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τους Financial Times.

Επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους με γνώση του σχεδίου, οι Financial Times ανέφεραν ότι η επιτροπή μελετούσε τη δυνατότητα να επιτραπεί στις εταιρείες να κηρύξουν ανωτέρα βία ώστε να απαλλάσσει τους εισαγωγείς από τις υποχρεώσεις τους να πληρώνουν πρόστιμα σε περίπτωση διακοπής των συμβάσεων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα σχέδια αυτά αποτελούν μέρος ενός οδικού χάρτη για το πώς η ΕΕ θα απαλλαγεί από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 2027, ένα έγγραφο που έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί στις 6 Μαΐου, μετά από επανειλημμένες καθυστερήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε τον περασμένο μήνα σε συνέντευξη Τύπου στη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, λέγοντας ότι ήταν «απόλυτος απαραίτητο» να γίνει αυτό.

Οι ηγέτες της ΕΕ υποσχέθηκαν να τερματίσουν την εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο το 2022, εν μέσω εκτεταμένης ανησυχίας ότι αυτά τα έσοδα χρηματοδοτούσαν τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Η ΕΕ εισήγαγε λίγο λιγότερο από 52 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου το 2024, σε σύγκριση με 150 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2021, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η Ευρώπη αγόρασε μια ποσότητα ρεκόρ ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου πέρυσι και οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 18%, σύμφωνα με το ενεργειακό think tank Ember.

Οι εισαγωγές όμως συνεχίστηκαν παρά το τέλος των ροών φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας την 1η Ιανουαρίου 2025, όταν έληξε και η συμφωνία διαμετακόμισης. Τον Φεβρουάριο του 2025, η ΕΕ λάμβανε 56 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα μέσω του αγωγού TurkStream, μηνιαία αύξηση 11%. «Αυτές οι αυξήσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού αερίου το 2027», είπε το hink tank αναφερόμενο επίσης στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

