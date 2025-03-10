Επεκτείνεται η πτώση των κρυπτονομισμάτων - Πότε αναμένεται η ανάκαμψη

Επεκτείνεται η πτώση της τιμής των κρυπτονομισμάτων, καθώς η κλιμάκωση των δασμολογικών εντάσεων και η μείωση των προοπτικών περαιτέρω περικοπών των επιτοκίων της Federal Reserve αντιστάθμισαν το κύμα ανακοινώσεων υπέρ των κρυπτονομισμάτων από τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, όπως τα κρυπτονομίσματα, υφίστανται πίεση από τότε που η αμερικανική Fed σηματοδότησε μια παύση στις μειώσεις επιτοκίων στα μέσα Δεκεμβρίου. Επιπρόσθετα στην αβεβαιότητα, τα στοιχεία για την εργασία της Παρασκευής έδειξαν ότι η ανεργία στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 4,1%, από 4% τον περασμένο μήνα.

Το Bitcoin υποχώρησε έως και 3,7% νωρίς τη Δευτέρα και αργότερα αντιστάθμισε ορισμένες από τις απώλειές του στα 82.568 δολάρια στις 11:30 στο Λονδίνο.

«Μια μεγάλη άνοδος της «υποαπασχόλησης» σε υψηλά 5 ετών έδωσε ώθηση στους φόβους για ύφεση και οδήγησε σε χαμηλότερες αποδόσεις, καθώς οι μειώσεις επιτοκίων προωθήθηκαν στις αρχές του καλοκαιριού», δήλωσε ο Augustine Fan, συνεργάτης στην εταιρεία παροχής λογισμικού κρυπτογραφικών παραγώγων SignalPlus.

Η φιλική προς τα κρυπτονομίσματα στάση του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της εκτελεστικής εντολής για τη δημιουργία αποθεματικού Bitcoin των ΗΠΑ, μαζί με μια διάσκεψη κορυφής υψηλού προφίλ με στελέχη του κλάδου στην Ουάσιγκτον, ελάχιστα έχει κάνει για να τονώσει το κλίμα της αγοράς. Ενώ η διοίκηση δεσμεύτηκε να κεφαλαιοποιήσει το αποθεματικό με κρυπτονομίσματα που κατασχέθηκαν σε νομικές διαδικασίες, η απουσία νέων δεσμεύσεων κεφαλαίου απογοήτευσε τους επενδυτές.

«Η αγορά αντιλήφθηκε τη σύνοδο κορυφής ως υποτονική και τα κορυφαία κρυπτονομίσματα έπεσαν αφού αποκαλύφθηκε ότι το ευρέως αναμενόμενο απόθεμα κρυπτονομισμάτων θα κρατούσε μόνο τις υπάρχουσες κρατικές συμμετοχές», δήλωσε ο Jeff Mei, διευθύνων σύμβουλος στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων BTSE.

Επί του παρόντος, οι ΗΠΑ κατέχουν Bitcoin αξίας περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πολλά άλλα μάρκα αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Από τον Φεβρουάριο, οι επενδυτές έχουν αποσύρει καθαρά 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τον όμιλο των αμερικανικών ETFs Bitcoin, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία ρεκόρ του token πέρυσι. Το μεγαλύτερο κρυπτοστοιχείο έχει μειωθεί κατά 25% από το υψηλό ρεκόρ των 109.241 δολαρίων και η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων έχει χάσει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε κεφαλαιοποίηση από την κορύφωσή της, σύμφωνα με την CoinGecko.

«Το Bitcoin θα μπορούσε κάλλιστα να πέσει στο εύρος των $70.000-$80.000 τις επόμενες εβδομάδες. Μόνο όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος των δασμών και η Fed συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, τα κορυφαία κρυπτονομίσματα θα ξαναρχίσουν την τάση προς τα προηγούμενα υψηλά όλων των εποχών», πρόσθεσε η Mei.

