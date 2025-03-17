Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τον Νοέμβριο του 2022 εθνικός συντονιστής της παγκόσμιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), “Global Money Week” (GMW) για παιδιά και νέους, σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Εκστρατεία ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της δημιουργίας video με θέμα τους κινδύνους που ελλοχεύουν με τα κρυπτονομίσματα αλλά και η παραπληροφόρηση από μη αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, πρόκειται να πραγματοποιήσει η Τράπεζας της Ελλάδας.

Από την Τρίτη 18 έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος θα υλοποιήσει μία νέα ψυχαγωγική και εκπαιδευτική δράση, που θα περιλαμβάνει ομαδικές περιηγήσεις στην έκθεση «Προσωπικά Οικονομικά», που εστιάζει στις θεματικές «Αποταμίευση» και «Πίστωση».

Στη συνέχεια, οι επισκέπτες της έκθεσης θα κληθούν να αναλάβουν ρόλο «finfluencer», αναπαράγοντας την έγκυρη και αξιόπιστη πληροφορία που έχουν διδαχθεί. Η σχετική δράση του Μουσείου απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε άλλη ομάδα ενδιαφερομένων.

Το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος θα προχωρήσει σε αποστολή εκπαιδευτικού υλικού προς τους εκπαιδευτικούς στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων της χώρας, που αφορά στις θεματικές «Αποταμίευση» και «Πίστωση» της έκθεσης «Προσωπικά Οικονομικά».

Παράλληλα με τις δικές της δράσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνικός συντονιστής του GMW, ενημερώνει τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και ενθαρρύνει οικονομικούς φορείς και οργανισμούς να συστρατευθούν στην ευρύτερη προσπάθεια για την προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, με τελικό στόχο την οικονομική ευημερία των πολιτών και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

GMW2025: «Think before you follow, wise money tomorrow»

Το φετινό GMW πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 23 Μαρτίου 2025 με θέμα «Think before you follow, wise money tomorrow». Οι ψηφιακές εξελίξεις στα χρηματοοικονομικά και στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο, από την εμφάνιση «finfluencers» έως την αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορεί να δυσκολέψουν τον εντοπισμό αξιόπιστων πληροφοριών και συμβουλών για όλους, ειδικά για τους νέους.

Παράλληλα, συναισθήματα και συμπεριφορικές προκαταλήψεις, όπως η νοοτροπία της αγέλης, μπορεί να οδηγήσουν σε κακές οικονομικές αποφάσεις, ειδικά υπό την πίεση των συνομηλίκων ή την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας οι νέοι να αναπτύξουν δεξιότητες ορθής διαχείρισης χρημάτων, να αναγνωρίζουν τα συναισθηματικά ερεθίσματα και να αναπτύξουν κριτική ματιά στις πηγές πληροφοριών. Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας μπορεί να βοηθήσει τους νέους να πλοηγηθούν καλύτερα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να αντισταθούν στον πειρασμό και να εντοπίσουν μεροληπτικές συμβουλές, οδηγώντας τελικά σε πιο έξυπνες οικονομικές αποφάσεις.

