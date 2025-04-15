Το φιλοκουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM) ζήτησε από το τουρκικό Κοινοβούλιο να ανοίξει τον δρόμο για νέα ειρηνευτική διαδικασία με τη θέσπιση νομοθεσίας που θα υποστηρίζει τον αφοπλισμό του PKK.

Το PKK κήρυξε εκεχειρία τον Μάρτιο έπειτα από την ιστορική έκκληση του φυλακισμένου από το 1999 ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν για κατάθεση των όπλων και διάλυση της οργάνωσης. Η κίνηση αυτή θα ανοίξει δυνάμει τον δρόμο για τον τερματισμό της 40ετούς σύγκρουσης με την κουρδική ένοπλη οργάνωση.

Αν και η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει επισήμως αναγνωρίσει επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, το DEM πληθαίνει τις εκκλήσεις για έναν νομοθετικό και πολιτικό οδικό χάρτη προς την ειρήνη.

Η προηγούμενη ειρηνευτική διαδικασία κατέρρευσε το 2015 οδηγώντας σε επανέναρξη των συγκρούσεων.

Μιλώντας στο τουρκικό Κοινοβούλιο, η συμπροεδρεύουσα του DEM Τουλάι Χατιμογκουλάρι δήλωσε ότι η ειρηνευτική λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν επιτραπεί στον Οτσαλάν να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο και με τη θέσπιση προπαρασκευαστικού πλαισίου.

«Πώς μπορεί αυτό το προπαρασκευαστικό πλαίσιο να θεσπισθεί; Διασφαλίζοντας στον κ. Οτσαλάν την ελευθερία να εργασθεί και να επικοινωνήσει. Επιτρέποντας στο κοινοβούλιο να ψηφίσει νόμο που θα διευκολύνει τη διαδικασία αφοπλισμού του PKK», είπε.

«Αν κάνουμε αυτά τα βήματα ως πρώτη κίνηση, όλη η Τουρκία θα αναπνεύσει με ανακούφιση», πρόσθεσε.

Το DEM ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μία συνάντηση με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε σε «εποικοδομητική και ελπιδοφόρα ατμόσφαιρα», σε μία σπάνια στιγμή διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το PKK, που έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και πολλές δυτικές χώρες, αναμένεται να ψηφίσει για τον αφοπλισμό και τη διάλυσή του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που προτείνεται να διεξαχθεί τον ερχόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.