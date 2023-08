Μπλακ άουτ στην εναέρια κυκλοφορία της Ευρώπης: Έχουν επηρεαστεί 80 πτήσεις για τους επιβάτες από την Ελλάδα

Ενώ το «τεχνικό ζήτημα» στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας επιδιορθώθηκε, μετά από έξι με επτά ώρες, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η αναστάτωση που προκάλεσε συνεχίζει να επηρεάζει επιβάτες σε όλο τον κόσμο, και στη χώρα μας.

Από τη Βρετάνια έχουν ακυρωθεί 230 πτήσεις και προς τη Βρετανία 271 πτήσεις, συνολικά πάνω από 500 πτήσεις, τόνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάσης Γκαβός. Οι καθυστερήσεις, φθάνουν και τις 12 ώρες σε ορισμένες περιπτώσεις, και αφορούν τέσσερις στις πέντε πτήσεις στις οποίες εμπλέκονται βρετανικά αεροδρόμια. Υπάρχουν περίπου 80 πτήσεις που έχουν επηρεαστεί για τους επιβάτες από την Ελλάδα τόνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ.

Το τεχνικό πρόβλημα έτυχε σήμερα, ημέρα αργίας στη Βρετανία, και παραδοσιακά μια από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση στα βρετανικά αεροδρόμια, καθώς οι εκδρομείς παρατείνουν τις διακοπές τους μέχρι και σήμερα και επρόκειτο να επιστρέψουν μέχρι και σήμερα, και επρόκειτο να επιστρέψουν όχι μόνο από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τα νησιά με προορισμό όχι μόνο το Λονδίνο, αλλά και πολλά περιφερειακά αεροδρόμια.



Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ αναγνώρισε ότι οι πτήσεις «εξακολουθούν δυστυχώς να επηρεάζονται».



«Θα ενθαρρύνω όλους τους επιβάτες να διαβάσουν τις οδηγίες της ΥΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όταν καθυστερούν ή ακυρώνονται πτήσεις», πρόσθεσε.

Η CAA, ή η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, είναι η καταστατική εταιρεία που επιβλέπει και ρυθμίζει όλες τις πτυχές της πολιτικής αεροπορίας στη Βρετανία.

National Air Traffic Services says it has "identified and remedied" the technical issue that had caused a network-wide failure of UK air traffic control systems For more on this and other news visit https://t.co/NEDMP2uP6W

Το Χίθροου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι «εργάζεται σκληρά» για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο του τεχνικού σφάλματος, αλλά τα προγράμματά του εξακολουθούν να είναι «σημαντικά διαταραγμένα». «Παρακαλούμε να ταξιδέψετε στο αεροδρόμιο μόνο εάν επιβεβαιωθεί ότι η πτήση σας εκτελείται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο.

Πολλοί επιβάτες με αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι παραμένουν μέσα σε αεροπλάνα στους διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης ή σε κτίρια του αεροδρομίου, στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ και αλλού, περιμένοντας να αναχωρήσουν σε μια μέρα αιχμής λόγω δημόσιας αργίας σήμερα σε μέρη της Βρετανίας.

Καθυστερήσεις σε πολλές πτήσεις και στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Δείτε ενδεικτικό πίνακα από τις αφίξεις το μεσημέρι της Δευτέρας:

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο καθηλωμένο στον διάδρομο προσαπογείωσης με προορισμό τη Βουδαπέστη είπε ότι ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες για ενδεχόμενη καθυστέρηση 8-12 ωρών.

On a plane on the runway at Budapest airport. After almost 3 weeks away from home I am hours from hugging my family. And have just been told UK airspace is shut. We could be here for 12 hours. So we sit on the plane and wait.