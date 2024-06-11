Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Το μανιφέστο με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία παρουσιάζει λίγο πριν από το μεσημέρι ο Ρίσι Σούνακ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, ο κ. Σούνακ θα θέσει στο επίκεντρο της πρότασης μιας νέας διακυβέρνησης με χαμηλότερη φορολογία.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να υποσχεθεί πως αν παραμείνει πρωθυπουργός θα μειώσει κατά ακόμα 2% τις εισφορές εθνικής ασφάλισης, φέρνοντάς τες στο επίπεδο του 6%. Οι Συντηρητικοί έχουν πει πως φιλοδοξούν να καταργήσουν πλήρως τις εισφορές αυτές.

Ήδη πάντως οι εισφορές έχουν μειωθεί από τον ίδιο κατά 2% τον Ιανουάριο και κατά ακόμα 2% τον Απρίλιο, χωρίς αυτό να έχει αλλάξει τα δεδομένα στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να δίνουν προβάδισμα της τάξης του 21% κατά μέσο όρο στο Εργατικό Κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ.

Μεταξύ άλλων διαρροών, περιλαμβάνεται η πρόταση για ένα «νέο και βελτιωμένο» σχέδιο παροχής βοήθειας σε πολίτες που θέλουν να αγοράσουν την πρώτη κατοικία τους, καθώς και άλλα μέτρα για το στεγαστικό.

Άλλα μέτρα που αναμένεται να περιλαμβάνονται στο μανιφέστο, με βάση τις μέχρι τώρα δημόσιες δεσμεύσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού, είναι η επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας των νέων στις ένοπλες δυνάμεις ή εναλλακτικά σε υπηρεσίες κοινωνικής προσφοράς, 100.000 νέες θέσεις επαγγελματικής μαθητείας, η διατήρηση των δικλείδων ασφαλείας για τις αυξήσεις στις συντάξεις, η διαβεβαίωση περί μη αύξησης του φόρου εισοδήματος, των ασφαλιστικών εισφορών και του ΦΠΑ, η επιβολή ορίου στις βίζες εργασίας, ο νομικός προσδιορισμός φύλου με βάση το φύλο κατά τη γέννηση, περισσότεροι αστυνομικοί και περισσότερα συνοικιακά ιατρεία.

Στην παρουσίαση του μανιφέστου στο Νορθάμπτον αναμένεται να παραστεί σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο.

Οι Εργατικοί απορρίπτουν εκ των προτέρων το μανιφέστο των Τόρις ως «την πιο ακριβή κρίση πανικού στην ιστορία», λέγοντας ότι ο κ. Σούνακ δεν μπορεί να καλύψει το κόστος των δεσμεύσεών του. Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παρουσιάσει το δικό του μανιφέστο την Πέμπτη.

Ενόψει της σημερινής παρουσίασης, ο κ. Σούνακ παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας συνέντευξη στο BBC, από την οποία ξεχώρισε η παραδοχή του πως υπό τις κυβερνήσεις των Συντηρητικών έχει γίνει πιο δύσκολη για τους πολίτες η αγορά στέγης.

Απέρριψε δε τη σύγκριση με τη Λιζ Τρας στην παρατήρηση του δημοσιογράφου πως υπόσχεται περικοπές φόρων χωρίς κοστολόγηση.

Πηγή: skai.gr

