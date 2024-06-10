Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, που βρίσκεται σε δυσχερή θέση εν όψει των εκλογών, υποσχέθηκε ότι θα αγωνισθεί «μέχρι την τελευταία ημέρα» της προεκλογικής εκστρατείας σε μία προσπάθεια να κατασιγάσει τις φήμες που τον θέλουν να παραιτείται πριν από την 4η Ιουλίου.

«Δεν θα σταματήσω», «δεν θα σταματήσω θα αγωνίζομαι για το μέλλον της χώρας μας», διαβεβαίωσε μπροστά στους δημοσιογράφους ο Ρίσι Σούνακ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη νότια Αγγλία.

Ο 44χρονος επικεφαλής των Τόρις έχει περάσει δύσκολα τις τελευταίες ημέρες μετά την γκάφα που διέπραξε αποχωρώντας πρόωρα από τις τελετές για τη 80ή επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία.

Αναγκάσθηκε να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος και να ζητήσει και να ξαναζητήσει συγγνώμη, αφού έφυγε στη μέση της κεντρικής διεθνούς τελετής της Παραλία Ομάχα στην οποία συμμετείχε πληθώρα αρχηγών κρατών όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η απουσία του Βρετανού πρωθυπουργού από την κεντρική εκδήλωση των εορτασμών προκάλεσε έκπληξη και επικρίθηκε εντόνως, κυρίως αφού επρόκειτο για τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, πρωτεργάτη της απόβασης των συμμάχων στη Νορμανδία στις 6 Ιουνίου 1944.

Η αποδοκιμασία ήταν ακόμη περισσότερη όταν έγινε γνωστό ότι ο Ρίσι Σούνακ αποχώρησε από τους εορτασμούς για να δώσει τηλεοπτική προεκλογική συνέντευξη. Η απουσία του προκάλεσε καταιγισμό επικρίσεων τόσο από τους πολιτικούς του αντιπάλους όσο και στο ίδιο του το στρατόπεδο, σε σημείο ώστε να κυκλοφορήσουν φήμες για επικείμενη παραίτηση.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, υποψήφιος του ακροδεξιού Reform UK, δήλωσε ότι ο Ρίσι Σούνακ δεν κατανοεί «την κουλτούρα μας», προκαλώντας επίσης αντιδράσεις.

Οταν ερωτήθηκε αν εννοούσε την ινδική καταγωγή του Ρίσι Σούνακ, ο Νάιτζελ Φάρατζ ισχυρίσθηκε χθες στο BBC ότι ο πρωθυπουργός, πάμπλουτος πρώην τραπεζίτης είναι «αποκομμένος λόγω της κοινωνικής τάξης και των προνομίων του από τα αισθήματα των απλών ανθρώπων».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση YouGov, το 65% θεωρούν απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Ρίσι Σούνακ αποχώρησε από τις εκδηλώσεις της επετείου της Απόβασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

