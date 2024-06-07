Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Μία ακόμα προεκλογική μέτρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο με αναγωγή αποτελεσμάτων ανά περιφέρεια εκτιμά πως το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ οδεύει προς μία πρωτοφανή σε μέγεθος αυτοδυναμία, ενώ αντίθετα οι Συντηρητικοί του Ρίσι Σούνακ απειλούνται με ιστορική συντριβή.

Η ιστοσελίδα Electoral Calculus βασίζεται σε άλλες δημοσκοπήσεις τις οποίες συνδυάζει με τοπικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και προβλέψεις περί τακτικής ψήφου.

Στη σημερινή μέτρηση αποφαίνεται πως οι Εργατικοί μπορεί να κερδίσουν 475 έδρες, δηλαδή αυτοδυναμία 150 εδρών, με το 42,8% των ψήφων. Οι Συντηρητικοί κερδίζουν το 22,7% στην πρόθεση ψήφου, που μεταφράζεται σε μόλις 75 έδρες.

Ακολουθούν με 61 έδρες και 9,7% των ψήφων οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, ενώ το υπερδεξιό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κατατάσσεται μεν τρίτο στην πρόβλεψη ποσοστού ψήφων (13,8%), αλλά δεν εκλέγει κανέναν βουλευτή στο αμιγώς μονοεδρικό εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου (αν και σε ένα σενάριο ανάλυσης πλην του κεντρικού, το Reform UK θα μπορούσε να κερδίσει έως και τέσσερις έδρες).

Σε άλλες δημοσκοπήσεις το Reform UK έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά από την ανάληψη της ηγεσίας από τον κ. Φάρατζ, ενώ το προβάδισμα των Εργατικών παραμένει μεγάλο.

Η YouGov δίνει 17% στο Reform UK, έναντι 19% των Συντηρητικών και 40% των Εργατικών. Τα ίδια ποσοστά ακριβώς δίνει σε Reform UK και Συντηρητικό Κόμμα η εταιρεία Redfield & Wilton, με τους Εργατικούς στο 42%.

Στη νεότερη μέτρηση της Focaldata οι Εργατικοί προηγούνται με 44% στην πρόθεση ψήφου, οι Συντηρητικοί βρίσκονται στο 25% και το Reform UK ενισχυμένο στην τρίτη θέση με 14%.

Η νεότερη δημοσκόπηση της εταιρείας Survation δίνει 43% στους Εργατικούς, 23% στους Τόρις και 15% στο Reform UK, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση πριν από την ανάληψη της ηγεσίας από τον Νάιτζελ Φάρατζ.

Τέλος, η δημοσκόπηση της Techne UK δίνει 44% στο κόμμα του Κιρ Στάρμερ, 20% στους Τόρις του Ρίσι Σούνακ και 15% στο κόμμα του κ. Φάρατζ.

Πηγή: skai.gr

