Η Χαμάς αποδέχεται το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός και είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί τις λεπτομέρειες, δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Σάμι Αμπού Ζούχρι.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν υποστήριξε από την πλευρά του ότι η δήλωση υποστήριξης για το ψήφισμα αποτελεί ένα «ελπιδοφόρο σημάδι», αλλά διευκρίνισε ότι είναι η θέση της τοπικής ηγεσίας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα που θα μετρήσει ουσιαστικά.

Οι συνομιλίες για τα σχέδια για τη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστούν το απόγευμα της Τρίτης και τις επόμενες δύο ημέρες, είπε ο Μπλίνκεν.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε τέτοια σχέδια» επισήμανε.

Στην όγδοη επίσκεψή του στην περιοχή από τις 7 Οκτωβρίου ο Μπλίνκεν πέρασε τη Δευτέρα στην Αίγυπτο και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Ισραήλ όπου συνάντησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ. Έχει επίσης συναντηθεί με οικογένειες όσων κρατούνται όμηροι στη Γάζα από τη Χαμάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης ότι όσο περισσότερο συνεχίζεται η στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, τόσο περισσότερο η ευρύτερη περιοχή κινδυνεύει με πόλεμο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα χθες που καλεί τη Χαμάς να συμφωνήσει σε μια πρόταση τριών φάσεων για κατάπαυση του πυρός ομήρων που σκιαγραφήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν, την πρώτη φορά που το σώμα ενέκρινε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το σχέδιο προβλέπει αρχικά την ανταλλαγή ηλικιωμένων, αρρώστων ή γυναικών Παλαιστίνιων κρατουμένων που κρατούνται από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της αρχικής εκεχειρίας έξι εβδομάδων. Αυτό θα εξελιχθεί σε οριστικό τέλος των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση όλων των ομήρων σε μια δεύτερη φάση όπου θα διαπραγματευόταν τα δύο μέρη και οι μεσολαβητές των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Μια τρίτη φάση περιλαμβάνει μια μεγάλη προσπάθεια ανοικοδόμησης της περιοχής. Ο ΟΗΕ υπολόγισε ότι τα μισά από όλα τα κτίρια στη Γάζα έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

