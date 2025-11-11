Ο Νάιτζελ Χάντλστον, ο σκιώδης υπουργός Πολιτισμού των Συντηρητικών στη Βρετανία, δήλωσε ότι το BBC θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να «υποκύψει» στον Πρόεδρο Τραμπ για το μονταρισμένο βίντεο το οποίο άφηνε υπόνοιες ότι ο αμερικανός πρόεδρος προέτρεπε ρητά τους υποστηρικτές του να καταφύγουν σε βία στα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 6 Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτώλιο.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη στο GB News για το πώς θα πρέπει να αντιδράσει στη νομική απειλή του Τραμπ, ο Χάντλστον απάντησε: «Λοιπόν, με μια μεγάλη συγγνώμη και υποκύπτοντας επειδή έκαναν λάθος, και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια απολύτως δικαιολογημένη ανησυχία εδώ. Δεν "θα μπορούσε να εκληφθεί" ως παραπλανητικό, ήταν προφανές».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Νάιτζελ Χάντλστον το μοντάζ δεν ήταν το μόνο πρόβλημα για το πρόγραμμα Panorama και τον Τραμπ.

«Αν κοιτάξετε τον αριθμό των ανθρώπων που έδωσαν συνέντευξη, ήταν 10 προς ένας μεταξύ των ανθρώπων που αντιτάχθηκαν στον Ντόναλντ Τραμπ και εκείνων που τον υποστήριξαν, και δεν υπήρχε αντισταθμιστικό πρόγραμμα για την Καμάλα Χάρις. Πιστεύω λοιπόν ότι ο πρόεδρος έχει κάποιες βάσιμες ανησυχίες. Αυτό που έκαναν ήταν να παραπλανήσουν το κοινό και να δώσουν την εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε κάτι που προφανώς δεν είπε. Αυτό δεν ήταν λάθος, ήταν μια σκόπιμη και συνειδητή απόφαση ολόκληρης της ομάδας παραγωγής, των συντακτών, των δημοσιογράφων. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η μετάδοση. Υποβλήθηκαν παράπονα και δεν έγινε τίποτα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Πολιτισμού

Πηγή: skai.gr

