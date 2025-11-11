Συνομιλίες των ΥΠΕΞ Τουρκίας-Αιγύπτου για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Συζητήσεις γα την εκεχειρία στη Γάζα θα έχουν αύριο Τετάρτη οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Άγκυρα, δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών την Τρίτη.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα φιλοξενήσει τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι για τις συνομιλίες της Τετάρτης σχετικά με τις πιθανές επόμενες φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο Φιντάν θα «δηλώσει ότι, παρά τις παραβιάσεις του Ισραήλ, η παλαιστινιακή πλευρά τηρεί τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και διαχειρίζεται τη διαδικασία με θετικό τρόπο», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο Φιντάν θα σημειώσει επίσης την ανάγκη οι παγκόσμιες δυνάμεις να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του θύλακα και θα επαναλάβει την προσφορά της Τουρκίας να διαδραματίσει ρόλο σε τέτοιες προσπάθειες.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς έχουν επανειλημμένα αλληλοκατηγορηθεί για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας του Οκτωβρίου, με το Ισραήλ να λέει ότι η Χαμάς καθυστερεί την επιστροφή των σορών και η Χαμάς να λέει ότι το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν επίσης την εναρκτήρια συνάντηση της Κοινής Ομάδας Σχεδιασμού Τουρκίας-Αιγύπτου, ανέφερε η πηγή. Στη συνάντηση θα συγκαλέσουν αξιωματούχους για να εργαστούν στις προετοιμασίες για συνομιλίες υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν στο Κάιρο τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με συμφωνία που υπεγράφη πέρυσι.

Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα επαινέσει την Αίγυπτο για τον ρόλο της στην παραλαβή και διευκόλυνση των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα. Έχει στείλει χιλιάδες τόνους βοήθειας και έχει προσφερθεί να βοηθήσει τη Χαμάς να βρει τις σορούς Ισραηλινών ομήρων σύμφωνα με τη συμφωνία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υπουργοί από επτά μουσουλμανικές χώρες συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν το θέμα της Γάζας, αλλά η Αίγυπτος δεν παρευρέθηκε στη συνάντηση.

Ο Φιντάν είχε επίσης συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τη Συρία και τη Γάζα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, όπου όπως είπε συζήτησαν πιθανά επόμενα βήματα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: skai.gr

