Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.481,90 μονάδες με πτώση 0,15%, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ 2.465,94 (-0,80%) και 2.493,38 (+0,31%) μονάδων.

Οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν ήπια πτωτική τάση και η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 157,62 εκατ. ευρώ.

Οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημειώνουν ήπια υποχώρηση, εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και αναμονής για εταιρικά αποτελέσματα.

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να κινείται πέριξ των 2.480 μονάδων.

Ήπια υποχώρηση σημειώνουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα και στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.481,90 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.465,94 μονάδες (-0,80%) και υψηλότερη τιμή στις 2.493,38 μονάδες (+0,31%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 157,62 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,88%), της Jumbo (+2,33%) και της Allwyn (+0,98%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,73%), των ΕΛΠΕ (-2,31%), της Aktor (-1,91%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 11.356.031 και 5.204.367 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 21,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 18,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 68 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ιατρικό Αθηνών (+3,70%) και Νάκας (+3,61%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δάιος Πλαστικά (-5,88%) και Doppler (-5,39%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.