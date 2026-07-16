Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη επειδή διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα της Βίβλου μέσα στην Αγία Σοφία.

Οι τουρίστες, Βικτόρια Σεργκέγεβνα Φιλόνοβα και Ιγκόρ Αντρέεβιτς Φιλόνοφ, μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους.

Το ρωσικό προξενείο παρακολουθεί την υπόθεση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές και τους δικηγόρους των κρατουμένων.

Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα της Βίβλου μέσα στην Αγία Σοφία. Οι δύο Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα.

Η Βικτόρια Σεργκέγεβνα Φιλόνοβα και ο Ιγκόρ Αντρέεβιτς Φιλόνοφ, οι οποίοι βρίσκονταν στην Τουρκία ως τουρίστες, εισήλθαν στην Αγία Σοφία και άρχισαν να διαβάζουν δυνατά τη Βίβλο, μέχρι που έγιναν αντιληπτοί από τους άνδρες ασφαλείας του μνημείου.

Το ρωσικό προξενείο παρακολουθεί την υπόθεση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές και τους δικηγόρους των δύο κρατουμένων.

Οι τουρκικές αρχές φέρεται να εξετάζουν την υπόθεση με βάση το άρθρο 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά την «υποκίνηση μίσους και εχθρότητας ή την προσβολή της κοινής γνώμης».+

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως ένα έτος, ενώ για αλλοδαπούς μπορεί να συνοδεύεται από απέλαση, εφόσον κριθεί ότι η πράξη ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τη δημόσια τάξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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