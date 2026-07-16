Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,1472 δολάρια.

Το ευρώ διατηρείται στα 185,9770 γεν, 0,8491 έναντι της στερλίνας και 0,9251 έναντι του ελβετικού φράγκου.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά κατά 0,02% έναντι του γεν στα 162,1590 γεν.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,1472 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,9770 γεν, στο 0,8491 με τη στερλίνα και στο 0,9251 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 162,1590 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,3506 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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