Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για την Κηφισιά που έκανε δικό της τον χαφ Ιμάμ Γιάγκνε με τη μορφή δανεισμού από την Γκέτεμποργκ, με την οποία μέτρησε την περσινή σεζόν 38 συμμετοχές.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Imam Jagne από την IFK Goteborg με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο.

Γεννημένος την 1η Οκτωβρίου 2003, ο Imam Jagne, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Solvaders FC ενώ συνέχισε σε εκείνη της BK Hacken, ως το καλοκαίρι του 2020. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει με τον σουηδικό σύλλογο τού έδωσαν το διαβατήριο για την U18 της Everton FC.

Ακολούθως, επέστρεψε στην πατρίδα του για χάρη της Mjallby AIF, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για μία διετία, καταγράφοντας 45 συμμετοχές με 5 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Το περσινό καλοκαίρι πήρε μεταγραφή για την IFK Goteborg, με απολογισμό τις 38 συμμετοχές.

Ο Imam Jagne έχει υπάρξει διεθνής με την U16, την U17, την U19, την U20 και την U21 της Σουηδίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Κηφισιά.

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