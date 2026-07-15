Η Συνταγματική Αναθεώρηση κλείνει, οι πρόωρες εκλογές έρχονται (;)

Της Δώρας Αντωνίου

Μπόλικη τροφή στα σενάρια για πρόωρες εκλογές έδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με όσα είπε σε συνέντευξή του (Action24). Με δεδομένο ότι ο κ. Κακλαμάνης δεν είναι χθεσινός στην πολιτική, αλλά ένα έμπειρο στέλεχος, με μακρά θητεία, είναι σαφές ότι ο ίδιος είχε πλήρη επίγνωση ότι όσα λέει, παρά τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για «προσωπικές απόψεις», θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για το κυρίαρχο θέμα των πολιτικών συζητήσεων: τον χρόνο προσφυγής στις κάλπες.

Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής, ανέφεραν ότι «θα διαψευσθεί». Αναμενόμενη η αντίδραση, καθώς είναι πάγια και αμετάβλητη η δημόσια πρωθυπουργική θέση ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Όμως, ο κ. Κακλαμάνης έβαλε ένα χρονοδιάγραμμα, συσχετίζοντας πιθανές εξελίξεις με τις διαδικασίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κατά κάποιο τρόπο, είπε δημοσίως και μεγαλοφώνως πράγματα που ως εκτιμήσεις και σενάρια συζητιούνται μεταξύ βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, που κινούνται σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ούτε οι ίδιοι ακούνε ως πειστικό το σενάριο εξάντλησης της τετραετίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι καθώς αύριο θα ολοκληρωθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η διαδικασία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει πριν το τέλος του μήνα. Και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία πριν από το τέλος Αυγούστου. «Ένα πονηρό μυαλό - βάλτε το δικό μου - θα μπορούσε να σκεφτεί: γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027; Μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο».

Επί της ουσίας, ο κ. Κακλαμάνης είπε αυτό που κυριαρχεί ως γενική εκτίμηση για όλες τις κινήσεις που γίνονται από την κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα: ότι επιδιώκει να έχει διαμορφώσει στα τέλη Αυγούστου έναν «καθαρό διάδρομο» ώστε να έχει την ευχέρεια ο πρωθυπουργός, εάν θεωρήσει ότι η συγκυρία προσφέρεται, να προκηρύξει εκλογές τότε.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής έδειξε να τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας επιλογής, καθώς ανέφερε ότι «καμιά φορά το να γίνονται νωρίτερα (σ.σ. οι εκλογές) μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα».

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες συντηρείται στο προσκήνιο μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Υπάρχει άραγε κάποια σκοπιμότητα; Σίγουρα είναι ένας πόλεμος νεύρων για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που καλούνται να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε απόφαση λάβει η πλειοψηφία, που έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Ίσως επιδιώκεται να πιεστεί ο Αντώνης Σαμαράς και να αποκαλύψει, τελικά, τις προθέσεις του όσον αφορά την ίδρυση νέου κόμματος. Διαφορετική θα είναι η στάση της πλειοψηφίας απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό εάν τελικά ανακοινώσει ότι προχωρά στο εγχείρημα, καθώς θα τοποθετηθεί αυτομάτως στην κατηγορία των πολιτικών αντιπάλων.

Πάντως, σε σχέση με τον κ. Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για να μη μείνει καμιά αμφιβολία, έσπευσε χθες να δηλώσει ότι η θέση του Άδωνι Γεωργιάδη για πιθανή μετεκλογική συνεργασία της Ν.Δ. με τον πρώην πρωθυπουργό «δεν είναι θέση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού» καθώς «μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία».

Πηγή: skai.gr

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