Προσωρινό παραχωρητήριο της ΑΕΚ σε Ολυμπιακό για Sunel Arena

Ένα ακόμη βήμα έγινε προς την παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ.



Η ΚΑΕ ΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό, προκειμένου να μπει στον φάκελό του για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Οριστική συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ, ωστόσο αυτό το παραχωρητήριο αποτελεί προάγγελο deal. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνάντηση των δύο διοικήσεων για να οριστικοποιηθούν οι όροι παραχώρησης, το διάστημα που θα χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός ως έδρα το γήπεδο των Άνω Λιοσίων, αλλά και οι ρήτρες.



Σημειώνεται πως η ΚΑΕ ΑΕΚ θα αποζημιωθεί με ένα ευσεβές ποσό για την ενοικίαση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό (εκτιμάται άνω του 1 εκατ. ευρώ), ενώ παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» θα δεσμεύονται για την άμεση αποκατάσταση τυχόν ζημιών προκληθούν στην εγκατάσταση.

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