Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί μερικές φορές να θεωρεί τον εαυτό του «πρόεδρο της Ευρώπης» λόγω της τεράστιας επιρροής του στην πολιτική των Βρυξελλών, αλλά ούτε καν ο ίδιος θα περίμενε να δει το όνομά του στα εκλογικά ψηφοδέλτια της πόλης, σημειώνει το Politico.

Ωστόσο, ένα ακροδεξιό γαλλόφωνο κόμμα του Βελγίου, το οποίο πήρε το όνομά του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ μέσω ενός έμμεσου ακρωνυμίου, ιδρύθηκε πρόσφατα από έναν πρώην πρόεδρο του Εθνικού Μετώπου του Βελγίου, όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα BRUZZ τη Δευτέρα.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει άμεσα αυτό που πρεσβεύουμε», δήλωσε ο Σαλβατόρε Νικοτρά, ιδρυτής του TRUMP, στον ιστότοπο.

Το TRUMP -που σημαίνει «Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes» (Όλοι Ενωμένοι για την Ένωση των Λαϊκιστικών Κινήσεων)- είναι ο διάδοχος των ακροδεξιών κομμάτων Chez Nous και του Βελγικού Εθνικού Μετώπου (NF).

Σε αντίθεση με το Vlaams Belang της Φλάνδρας, το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα του Βελγίου, το TRUMP δεν υποστηρίζει την απόσχιση, σημείωσε ο Nicotra, και στοχεύει να συμμετάσχει τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2029.

«Είμαστε ένα δεξιό λαϊκιστικό κόμμα με κοινωνική κλίση», είπε.

Ο Nicotra, ο οποίος διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή Saint-Gilles των Βρυξελλών από το 1994 έως το 2000, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος στην πρωτεύουσα του Βελγίου ή στις δημοτικές εκλογές.

Άλλοι ιδρυτές, όλοι πρώην μέλη του NF, περιλαμβάνουν τον Emanuele Licari, πρώην μέλος του Vlaams Belang, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον κατάλογο του κόμματος μετά την καταγγελία ότι εξυμνούσε ανοιχτά τον φασισμό.

Η επίσημη ίδρυση του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.