Τουρνάς: Η πρόληψη και η άμεση επέμβαση τα ισχυρότερα όπλα για τις φωτιές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι η πρόληψη και η άμεση επέμβαση είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, επισημαίνοντας τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού.

Στατιστικά, το μεγαλύτερο κύμα ενάρξεων πυρκαγιών σημειώνεται μεταξύ 15:00 και 17:00, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών, με το υπουργείο να ενισχύει το τοπικό ΑΚΑΕΕ με ειδικούς για την αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού, καθώς πολλές πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια και απρόσεκτες ενέργειες.

«Η πρόληψη και η άμεση επέμβαση είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στις πυρκαγιές», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τ/Σ "OPEN ". Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στη φετινή αντιπυρική περίοδο, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, στις αιτίες των πυρκαγιών, στην αυστηροποίηση των ελέγχων και των κυρώσεων, καθώς και στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ο υπουργός επισήμανε ότι, στατιστικά, το μεγαλύτερο κύμα ενάρξεων πυρκαγιών καταγράφεται από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες, με αιχμή το διάστημα μεταξύ 15:00 και 17:00. Όπως ανέφερε, «στατιστικά περιμένουμε τις ενάρξεις εκεί από το μεσημέρι και μετά, μέχρι το απόγευμα 17:00 η ώρα», ενώ «έχουμε ένα μπαράζ ενάρξεων» κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού.

Αναφερόμενος στην αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών στην Κεντρική Μακεδονία, σημείωσε ότι η περιοχή προβληματίζει ιδιαίτερα το υπουργείο, καθώς καταγράφεται σημαντικός αριθμός ενάρξεων από το Κιλκίς έως τη Θεσσαλονίκη. «Μας προβληματίζει και εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έχουμε ενισχύσει το τοπικό ΑΚΑΕΕ με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έτσι ώστε να δούμε κατά το δυνατόν πού οφείλονται αυτές οι ενάρξεις». Επιπλέον, ο υπουργός υπογράμμισε ότι αρκετές υποθέσεις έχουν ήδη εξιχνιαστεί, επισημαίνοντας πως πολλές πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια, όπως θερμές εργασίες ή άλλες απρόσεκτες ενέργειες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο και στο Καλοχώρι.

Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν εκδηλωθεί περίπου 1.700 πυρκαγιές, αριθμός, όπως προσέθεσε, ιδιαίτερα υψηλός, αν και μειωμένος κατά περίπου 20% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας. Εξήγησε ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ταυτόχρονων ενάρξεων τόσο δυσκολότερο γίνεται το έργο του μηχανισμού, καθώς απαιτείται διάσπαση των διαθέσιμων δυνάμεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πολύ υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου προβλέπεται υψηλός ή πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. «Ο μηχανισμός είναι σε ύψιστη ετοιμότητα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι πυροσβεστικές περιπολίες αναπτύσσονται διαρκώς στο πεδίο, τα drones πραγματοποιούν συνεχή επιτήρηση για τον έγκαιρο εντοπισμό νέων εστιών, ενώ αξιοποιούνται και εναέρια μέσα επιτήρησης, όπως Air Tractor και ελικόπτερα, τα οποία μπορούν να επέμβουν άμεσα. Όπως υπογράμμισε, «η προσπάθεια είναι -και μέχρι τώρα έχει επιτευχθεί σε υψηλό βαθμό- να αντιμετωπίζονται οι ενάρξεις σε πρώτο χρόνο», ώστε στο τέλος κάθε ημέρας οι περισσότερες πυρκαγιές να έχουν τεθεί υπό έλεγχο και το σύνολο των δυνάμεων να είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση νέων περιστατικών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αλλαγής κουλτούρας απέναντι στις φυσικές καταστροφές. «Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από τα θρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την εισαγωγή εκπαιδευτικού αντικειμένου που θα αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι σεισμοί. Όπως είπε, στόχος είναι τα παιδιά να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία, ώστε «να αποκτήσουμε μια διαφορετική κουλτούρα» και προσέθεσε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί ομάδες εργασίας που προετοιμάζουν το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ έχει εξασφαλιστεί και η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο υπουργός σημείωσε παράλληλα ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα 37 Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ώστε να εντοπίζονται οι υπεύθυνοι και να οδηγούνται άμεσα στη Δικαιοσύνη. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη χθεσινή πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, όπου ο υπαίτιος, όπως είπε, εντοπίστηκε αυθημερόν, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 9.000 ευρώ. Παράλληλα, περιέγραψε πώς, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κατάσβεσης με τη συμμετοχή έντεκα εναέριων μέσων, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην ίδια περιφερειακή ενότητα, γεγονός που επέβαλε την άμεση ανακατανομή των διαθέσιμων δυνάμεων. Όπως τόνισε, τέτοιες περιπτώσεις αναδεικνύουν το επιχειρησιακό κόστος που προκαλεί κάθε πυρκαγιά από αμέλεια, ενώ καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη πρόληψης και αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των εναέριων μέσων, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Canadair το 2028, ενώ έως το 2031 θα έχουν παραδοθεί συνολικά 7 αεροσκάφη νέας γενιάς. Όπως εξήγησε, πρόκειται για υπερσύγχρονα αεροσκάφη με ψηφιακά συστήματα (glass cockpit), αυξημένη χωρητικότητα νερού και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, αποτελώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία στη δασοπυρόσβεση, με δυνατότητα νυχτερινής μετακίνησης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις μεσογειακές χώρες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να επενδύει διαρκώς στην πρόληψη. Όπως τόνισε, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι καθαρισμοί της καύσιμης ύλης, η προστασία των μικτών ζωνών όπου ο αστικός ιστός συναντά τα δασικά οικοσυστήματα και η συνέχιση των παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος ANTINERO. Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως υπογράμμισε, έχουν διατεθεί 665 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για καθαρισμούς δασών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο κ. Τουρνάς εξήρε το έργο των πυροσβεστών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, των 5.500 εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, των δήμων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «έναν μηχανισμό που σταδιακά ενισχύεται και παίρνει τη μορφή που πρέπει να πάρει έτσι ώστε να μπορούμε να παλεύουμε τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, τις φυσικές καταστροφές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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