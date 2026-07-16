Οριοθετήθηκε σε διάστημα μόλις 40 λεπτών η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή Βιλίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:40 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Δήμος Μανδρας - Ειδυλλιας κινητοποίησε υδροφόρες.

Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η τελευταία ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Άγία Παρασκευή του Δήμου Μανδρας - Ειδυλλιας σήμερα,16 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:40.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Μανδρας - Ειδυλλίας συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες.

Υπενθυμίζεται οτι, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πηγή: skai.gr

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