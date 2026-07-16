Πάρος: Εμβόλισε μοτοσικλέτα αστυνομικού για να διαφύγει – Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Σε εμβολισμό μοτοσικλέτας που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, προχώρησε ένας 23χρονος στην Πάρο, επιχειρώντας να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Η προσπάθειά του δεν απέδωσε, καθώς ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς, ενώ συνελήφθη και ο φερόμενος συνεργός του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο 23χρονοι ημεδαποί συνελήφθησαν το βράδυ της 15ης Ιουλίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση, οπλοκατοχή.

Η υπόθεση εξελίχθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που είχε στηθεί ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών και διακριτική επιτήρηση. Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν από τους κατηγορούμενους να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να εμβόλισε τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος είχε ενταχθεί στην επιχείρηση για την υποστήριξη των συναδέλφων του. Ακολούθως επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας επικίνδυνα, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές τεχνικές.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 23χρονος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών σε συνεργασία με συνομήλικό του, ο οποίος φέρεται να απέκρυπτε τις ναρκωτικές ουσίες στην κατοικία του.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν συνολικά 544,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 309,4 γραμμάρια κάνναβης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 2.730 ευρώ και ένα ρόπαλο. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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