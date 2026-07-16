Οι αμερικανικές επιδρομές της νύχτας έπληξαν στρατηγικής σημασίας στόχους γύρω από την Τεχεράνη, επαρχία όπου βρίσκεται το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, επιβεβαίωσε η ιρανική κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Κατά την ομιλία του αργότερα στην εκδήλωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο, ερωτηθείς από δημοσιογράφους μετά την άφιξή του στην Πενσιλβάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να θέσει συγκεκριμένη προθεσμία στο Ιράν πριν από αυτά τα ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά λίγο-πολύ ξέρουν, ξέρουν τι ισχύει… καλύτερα να συμπεριφερθούν σωστά» προειδοποίησε.

Η Τεχεράνη από πλευράς της ανακοίνωσε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις drone των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία.

Οι εχθροπραξίες έχουν κλιμακωθεί από το βράδυ του Σαββάτου, όταν το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε το Στενό του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές διεκδικούν πλέον τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, από την οποία πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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