Βρετανία: Θα αποτελούν παρελθόν Mastercard και Visa;

Το 2024 στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 50 δισεκατομμύρια συναλλαγές, με το 64% να γίνεται μέσω πλαστικού χρήματος και μόλις το 10% μέσω μετρητών.

Η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Συστήματος Πληρωμών για το 2025 κατέγραψε ότι το 95% των βρετανικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών έγινε μέσω συστημάτων που ελέγχονται από την Mastercard ή την Visa.

Ποιος δεν θυμάται με την αγορά ενός νέου πορτοφολιού ή τσάντας να συμπεριλαμβάνονται δύο χάρτινες κάρτες με τα λογότυπα της Mastercard και Visa – με την επεξήγηση ότι πρόκειται για δείγμα; Αυτό αποτελούσε μια ευρύτερη και έξυπνη διαφήμιση του πλαστικού χρήματος κατά την περίοδο που άρχισε να εφαρμόζεται, δηλαδή την δεκαετία του ’90. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, πέτυχε!

Πηγή: Deutsche Welle

Είναι χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2024 στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 50 δισεκατομμύρια συναλλαγές. Από αυτές, μόλις το 10% αφορούσε συναλλαγές μέσω μετρητών ενώ με 64% «κέρδισε» το πλαστικό χρήμα. Σε αυτά τα στοιχεία, προστίθεται η έκθεση από τη βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Συστήματος Πληρωμών για το 2025, η οποία έδειξε ότι το 95% των βρετανικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, έγιναν χρησιμοποιώντας συστήματα που ελέγχονται από την Mastercard ή την Visa.Θα πετύχει ένα νέο εγχώριο σύστημα πληρωμών;Τώρα, οι βρετανικές τράπεζες – με την στήριξη της κυβέρνησης – θέλουν να αλλάξουν κάποια από τα δεδομένα. Και συγκεκριμένα, την εξάρτησή τους από τους αμερικανικούς κολοσσούς του παγκόσμιου συστήματος πληρωμών.Αύριο Πέμπτη, οι επικεφαλής των βρετανικών τραπεζών θα έχουν την πρώτη τους συνάντηση, ώστε να σχεδιάσουν τη βρετανική εναλλακτική απέναντι σε Mastercard και Visa. Το εγχείρημα ενός εγχώριου συστήματος πληρωμών συζητάτε εδώ και χρόνια στην χώρα, με σκοπό την ανεξαρτητοποίηση και ισχυροποίηση του βρετανικού χρηματοοικονομικού συστήματος.Τα σχέδια μοιάζει να επιταχύνονται, και πολλοί βλέπουν ότι πίσω από αυτό κρύβεται η απρόβλεπτη φύση του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει την δυνατότητα να παγώσει τα συστήματα πληρωμών εάν επιθυμεί.Άνθρωπος κοντά στο ζήτημα, δήλωσε στον Guardian που έκανε πρώτα γνωστό το ρεπορτάζ, ότι «αν Mastercard και Visa απενεργοποιηθούν θα μπορούσε να στείλει τη Βρετανία πίσω στο 1950».Με τις «ευλογίες» τις Mastercard και Visa το νέο εγχείρημαΒέβαια και σε αυτή την περίπτωση υπερισχύει η βρετανική διπλωματία. Η συνάντηση, υπό την προεδρία του διευθύνοντος συμβούλου της Barclays, Βιμ Μάρου, θα είναι με την συμμετοχή επενδυτών από το Σίτι του Λονδίνου οι οποίοι θα στηρίξουν την νέα εναλλακτική, με σκοπό να θωρακίσουν τη βρετανική οικονομία. Στις εταιρείες που θα συμμετέχουν, συμπεριλαμβάνονται και εκείνες της Mastercard και Visa.Και οι δύο εταιρείες που διακινούν το πλαστικό χρήμα καλωσόρισαν τα νέα σχέδια με την Visa να δηλώνει ότι «ο υγιής ανταγωνισμός θα προσφέρει επιλογές, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο» ενώ η Mastercard πρόσθεσε ότι «παραμένουμε αφοσιωμένοι (…) να βοηθάμε εταιρείες όλων των μεγεθών να αναπτυχθούν και να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τους».Το νέο σύστημα πληρωμών, με το όνομα DeliveryCo, θα τεθεί σε ισχύ πριν το 2030 ενώ όσοι είναι χρηματοδότες θα είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία νομικής δομής, σχεδίων ηγεσίας και μελλοντικών μοντέλων χρηματοδότησης των νέων εναλλακτικών.

