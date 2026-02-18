Νιγηρία: Τραγική κατάληξη για 38 μεταλλωρύχους, έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε υπόγειο μεταλλείο στην πολιτεία Plateau στη Νιγηρία, έπειτα από δηλητηρίαση που προκλήθηκε από μονοξείδιο του άνθρακα, σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας και πληροφορίες από εσωτερικό υπηρεσιακό υπόμνημα.

Ο Ιμπραχίμ Ντατίζο Σάνι, μεταλλωρύχος που πήγε στο σημείο, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών.

«Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο, άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στις στοές του ορυχείου και ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη αερίου», τόνισε ο Σάνι σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους σώσουμε, αλλά δυστυχώς, 38 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Η πολιτεία Πλατό είναι το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής της χώρας, η οποία έχει μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.