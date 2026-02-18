Οι εργαζόμενοι στη ναυτιλία της Αργεντινής, με πρωτοστάτες τα μέλης της ομοσπονδίας ναυτεργατών FESIMAF, ξεκίνησαν 48ωρη απεργία την Τετάρτη, 18/2, επηρεάζοντας τις λειτουργίες των φορτηγών πλοίων και της κίνησης των λιμανιών της χώρας.

Η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί διαμαρτυρία κατά του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της εργασίας από τον πρόεδρο, Χαβιέρ Μιλέι (Javier Milei).

Η αποχή από την εργασία αναμένεται να διαταράξει τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, τις μεταφορές πλοηγών και άλλες υπηρεσίες για εμπορικά πλοία, κυρίως στην περιοχή του λιμανιού του Ροζάριο, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα εξαγωγής αγροτικών προϊόντων στον κόσμο, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Ο Γκιγιέρμο Γουέιντ, διευθυντής του Επιμελητηρίου Λιμενικών και Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων, δήλωσε στο Reuters ότι η απεργία ήδη επηρεάζει τις επιχειρήσεις. «Τα πλοία φορτώνονται, αλλά όταν υπολείπονται δύο ή τριών ποδιών από το απαιτούμενο βύθισμα για απόπλου, σχεδόν βέβαιο είναι ότι θα σταματήσουν», είπε.

«Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και της σταθερότητας των θέσεων εργασίας μας», ανέφερε η FESIMAF σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εμβληματική μεταρρύθμιση της εργασίας του Μιλέι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα αργεντινά συνδικάτα, τα οποία υποστηρίζουν ότι το πακέτο μέτρων απειλεί μακροχρόνιες προστασίες των εργαζομένων. Η Κάτω Βουλή της Αργεντινής αναμένεται να συζητήσει το νομοσχέδιο την Πέμπτη, μετά την έγκρισή του από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα.

Η ισχυρή συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της Αργεντινής CGT έχει επίσης καλέσει σε πανεθνική απεργία για την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

