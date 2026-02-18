Ένα γερμανικό εφετείο διέταξε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X να παραχωρήσει σε πιστοποιημένους ερευνητές πρόσβαση σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που συνδέονται με τις εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία, δημιουργώντας προηγούμενο για την επιβολή των κανόνων ψηφιακής διαφάνειας της ΕΕ ενόψει μιας αμφιλεγόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η απόφαση του Εφετείου του Βερολίνου υποχρεώνει το X του Elon Musk να κοινοποιήσει πληροφορίες όπως η απήχηση και η αλληλεπίδραση αναρτήσεων που σχετίζονται με τις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας, ανέφερε αργά την Τρίτη η Democracy Reporting International, μία από τις δύο προσφεύγουσες οργανώσεις.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου δήλωσε την Τετάρτη ότι η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Η απόφαση θεωρείται ορόσημο για την εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να παρέχουν σε ερευνητές πρόσβαση σε δεδομένα για την παρακολούθηση κινδύνων όπως η παραπληροφόρηση, η ρητορική μίσους και η χειραγώγηση εκλογών.

Καθιερώνεται προηγούμενο για πρόσβαση ερευνητών

Οι ενάγοντες – η DRI και η Society for Civil Rights (GFF) – είχαν προηγουμένως αποτύχει να εξασφαλίσουν παρόμοια δεδομένα από το X για τις ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας το 2025.

Στην παρούσα υπόθεση, κατώτερο δικαστήριο είχε κρίνει ότι αρμόδια ήταν τα δικαστήρια της Ιρλανδίας, όπου βρίσκεται η ευρωπαϊκή έδρα του X.

Ωστόσο, το Εφετείο του Βερολίνου επανεξέτασε το ζήτημα και έκρινε ότι τα γερμανικά δικαστήρια μπορούν να παρέμβουν όταν υπάρχει τοπικό ζήτημα, όπως στην περίπτωση που ερευνητές με έδρα τη Γερμανία στερούνται κρίσιμα δεδομένα για έργο δημοσίου συμφέροντος.

Κρίνοντας υπέρ των δύο ΜΚΟ, το δικαστήριο ανέφερε ότι η μη συμμόρφωση του X επηρέαζε την ικανότητά τους να διεξάγουν έρευνα στη Γερμανία.

«Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης», δήλωσε ο δικηγόρος της GFF, Γιόσκα Ζέλινγκερ, προσθέτοντας ότι η απόφαση μπορεί να επιβληθεί μέσω χρηματικών ποινών εάν το X δεν συμμορφωθεί.

Οι εκλογές στην Ουγγαρία ενισχύουν τη συζήτηση για τη διαφάνεια

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Viktor Orban αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εξουσία του από τότε που το κόμμα του, Fidesz, ανέλαβε την εξουσία το 2010, καθώς το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza Party προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, φιλοκυβερνητικοί δημοσκόποι δίνουν προβάδισμα στο Fidesz, ενώ πολλοί ψηφοφόροι παραμένουν αναποφάσιστοι.

Προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ουγγαρία είχαν επισκιαστεί από αναφορές για μεροληψία στα μέσα ενημέρωσης και παραπληροφόρηση.

Η ουγγρική κυβέρνηση δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο την Τετάρτη.

Η DRI υποστήριξε ότι η δικαστική εντολή θα μειώσει τα εμπόδια για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη που επιδιώκουν να επιβάλουν τα ψηφιακά δικαιώματα μέσω των εθνικών δικαστηρίων.

Παρατηρητές θεωρούν την απόφαση ως μήνυμα προς τις μεγάλες πλατφόρμες που λειτουργούν υπό το καθεστώς του DSA ότι η αποτυχία διευκόλυνσης της πρόσβασης ερευνητών ενδέχεται να οδηγήσει σε νομικές συνέπειες στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.