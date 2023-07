Συναγερμός στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ - Άγνωστος άνδρας δέθηκε με χειροπέδες στα κάγκελα της πύλης - Βίντεο

Συναγερμός επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όταν ένας άγνωστος άνδρας αιφνιδίασε την ασφάλεια και "δέθηκε" με χειροπέδες στα κάγκελα που υπάρχουν στην κεντρική πύλη.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα περίπου 30 χρόνων, ντυμένο με λευκό μπλουζάκι και μαύρο παντελόνι στις πύλες του ανακτόρου ενώ εκατοντάδες, την ώρα που τουρίστες είχαν συγκεντρωθεί για να δουν το εμβληματικό κτίριο.

🚨 | NEW: A man has handcuffed himself to the Buckingham Palace gates pic.twitter.com/zUOAbwGkVh



Οι αστυνομικοί απέκλεισαν γρήγορα την περιοχή και φάνηκαν να προσπαθούν να συζητήσουν με τον άγνωστο.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν για να βοηθήσουν τους αστυνομικούς που βρίσκονται ήδη στο σημείο.

BREAKING: More ambulances arrive at Buckingham Palace as man handcuffs himself to the gates and threatens to hurt himself pic.twitter.com/iZpnmeTIsw