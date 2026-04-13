Ένας Αμερικανός δικαστής απέρριψε τη Δευτέρα την αγωγή δυσφήμισης του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά της Wall Street Journal σχετικά με ένα άρθρο που υποστήριζε ότι το όνομα του Αμερικανού προέδρου περιλαμβανόταν σε μια ευχετήρια κάρτα γενεθλίων του 2003 για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καταθέσει εκ νέου την υπόθεση.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ με έδρα το Μαϊάμι, Ντάριν Γκέιλς, δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν πληρούσε το πρότυπο της «πραγματικής δόλιας πρόθεσης» (actual malice) που πρέπει να ξεπερνούν τα δημόσια πρόσωπα σε υποθέσεις δυσφήμισης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξουν όχι μόνο ότι μια δημόσια δήλωση γι' αυτούς ήταν ψευδής, αλλά και ότι το μέσο ενημέρωσης ή το πρόσωπο που έκανε τη δήλωση γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδής.

Ο Γκέιλς δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να καταθέσει μια τροποποιημένη έκδοση της αγωγής έως τις 27 Απριλίου.

Στην αγωγή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την υποτιθέμενη ευχή γενεθλίων «ψεύτικη» και ζήτησε 10 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό που αποκάλεσε ζημία στη φήμη του. Η Dow Jones της News Corp, μητρική εταιρεία της Journal, υπερασπίστηκε την ακρίβεια του άρθρου της, με ημερομηνία 17 Ιουλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

