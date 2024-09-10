Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο τέως υπουργός Εργασίας Μελ Στράιντ αποκλείστηκε από τη συνέχεια της κούρσας διαδοχής του Ρίσι Σούνακ στην ηγεσία του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μετά από τη δεύτερη ψηφοφορία της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ακολουθεί τον αποκλεισμό την περασμένη εβδομάδα της Πρίτι Πατέλ.

Στη νεότερη ψηφοφορία το απόγευμα της Τρίτης τις περισσότερες ψήφους έλαβε ξανά ο Ρόμπερτ Τζένρικ (33).

Ακολούθησαν κατά σειρά η Κέμι Μπάντενοκ (28), ο Τομ Τούγκεντχατ και ο Τζέιμς Κλέβερλι (από 21) και ο κ. Στράιντ (16).

Οι τέσσερις που συνεχίζουν θα παρουσιάσουν πλέον τις προτάσεις τους στο συνέδριο του κόμματος στα τέλη του μήνα. Έπειτα οι βουλευτές των Τόρις θα επιλέξουν το τελικό ζευγάρι που θα τεθεί στην κρίση των μελών του κόμματος.

Ο νικητής, που θα γίνει αρχηγός της βρετανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα ανακοινωθεί στις 2 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

