Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την Αυστραλία και τη Σαμόα, όπου θα παραστεί στη Συνάντηση των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας, θα επισκεφθεί από τις 18 έως τις 26 Οκτωβρίου ο βασιλιάς Κάρολος συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα.

Η επιβεβαίωση του κοπιαστικού ταξιδιού έγινε από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και εκλαμβάνεται ως μία ακόμα απόδειξη της θετικής ανταπόκρισης του σχεδόν 76 ετών μονάρχη στη θεραπεία για το αδιευκρίνιστο είδος καρκίνου με το οποίο έχει διαγνωστεί. Πάντως, στο ταξίδι δεν περιλαμβάνεται τελικά η Νέα Ζηλανδία, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός πριν από τη διάγνωση με καρκίνο.

Η επίσκεψη στην Αυστραλία θα είναι η πρώτη για τον Κάρολο σε χώρα του εξωτερικού, στην οποία είναι ακόμα κεφαλή κράτους και η σύνοδος της Σαμόα η πρώτη στην οποία θα παραστεί μετά από τη διαδοχή της μητέρας του ως κεφαλή της Κοινοπολιτείας.

Μεταξύ άλλων, στην Αυστραλία θα επισκεφθεί το κοινοβούλιο στην Καμπέρα, θα μιλήσει σε επίσημη δεξίωση, θα επισκεφθεί μνημείο των Αβορίγινων και θα επιθεωρήσει τον πολεμικό στόλο της Αυστραλίας στο λιμάνι του Σίδνεϊ.

Θα πραγματοποιήσει επίσης επισκέψεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, αλλά και με την αντιμετώπιση του μελανώματος, ενός εκ των πιο συχνών τύπων καρκίνου στην Αυστραλία.

Στη Σαμόα το βασιλικό ζεύγος θα γίνει δεκτό με παραδοσιακή τελετή και θα συναντηθεί με νέους, με θρησκευτικούς ηγέτες, με ειδικούς στην προστασία των ωκεανών και των τοπικών οικοσυστημάτων.

