Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπερψηφίστηκε το απόγευμα της Τρίτης από τη Βουλή των Κοινοτήτων η αμφιλεγόμενη πρόταση της κυβέρνησης του σερ Κιρ Στάρμερ για κατάργηση του χειμερινού επιδόματος θέρμανσης για περίπου 10 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Τροπολογία της αντιπολίτευσης που θα ακύρωνε το μέτρο καταψηφίστηκε με 348 ψήφους κατά και 228 ψήφους υπέρ.

Ο κ. Στάρμερ είχε να αντιμετωπίσει την πρώτη μεγάλη εσωκομματική δυσαρέσκεια, αλλά εν τέλει μόνο ένας βουλευτής των κυβερνώντων Εργατικών, ο Τζον Τρίκετ, ψήφισε κατά της περικοπής του επιδόματος.

Υπάρχουν πάντως ακόμα 52 Εργατικοί βουλευτές που απείχαν της ψηφοφορίας, χωρίς να είναι άμεσα σαφές πόσοι είχαν άλλες υποχρεώσεις.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης φώναξαν «ντροπή» κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος στην ολομέλεια.

Το χειμερινό επίδομα θέρμανσης, γνωστό ως χειμερινή πληρωμή για καύσιμα, ύψους 200 λιρών (300 για τους άνω των 80 ετών) δινόταν μέχρι τώρα σε περίπου 11,4 εκατομμύρια συνταξιούχους (με περίπου 1 εκ. ακόμα δικαιούχους να μην το διεκδικούν), χωρίς περαιτέρω κριτήρια.

Η νέα κυβέρνηση, ωστόσο, επικαλούμενη τη δημοσιονομική μαύρη τρύπα ύψους 22 δισεκατομμυρίων λιρών που λέει ότι κληρονόμησε από τους Τόρις, θέλει να δίνει το βοήθημα μόνο στους πιο φτωχούς συνταξιούχους, δηλαδή αυτούς που λαμβάνουν πρόσθετο επίδομα λόγω χαμηλού εισοδήματος (11.344 λίρες μικτά το χρόνο για ένα άτομο ή 17.313 λίρες για ζευγάρι).

Υπολογίζεται ότι 10.000 συνταξιούχοι χάνουν με το κριτήριο αυτό το επίδομα θέρμανσης.

Πηγή: skai.gr

