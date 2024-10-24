Βρετανία: «Στο μικροσκόπιο» μυστηριώδης εξαφάνιση μητέρας- γιου, 8 χρόνια μετά

Η βρετανική αστυνομία απηύθυνε σήμερα νέα έκκληση για μάρτυρες, οκτώ χρόνια μετά την εξαφάνιση μιας γυναίκας και του γιου της που έφυγαν στη Γαλλία και έκτοτε δεν τους ξαναείδε κανείς.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κλίβελαντ, στη βορειοανατολική Αγγλία, η Σάρα Σίσον, 37 ετών και ο Χάρβεϊ Μπέλσοου, 12 ετών, εξαφανίστηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2016, όταν πήραν το φέριμποτ από το Ντόβερ για το Καλαί. Η Σίσον οδηγούσε ένα μαύρο Renault Megane.

Από εκείνη την ημέρα δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά με την οικογένειά τους.

Ο αδελφός της Σάρα Σίσον δήλωσε την εξαφάνισή τους στις 24 Οκτωβρίου 2016.

Η μητέρα και το παιδί, που κατάγονταν από το Γουέιλ Χιλ, κοντά στο Μίντλεσμπρο, είχαν δεσμούς με τη Γαλλία, την Ισπανία, το Γιβραλτάρ και τη Γερμανία, ανέφερε η αστυνομία. Τα τελευταία οκτώ χρόνια οι Βρετανοί αστυνομικοί ήταν σε επαφή με τις γαλλικές αρχές, εξέτασαν πλάνα από κάμερες παρακολούθησης και μίλησαν με συγγενείς και φίλους της οικογένειας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

«Εδώ και οκτώ χρόνια η οικογένεια και οι φίλοι της Σάρα και του Χάρβεϊ δεν ξέρουν τι απέγιναν και επιμένουν ότι δεν ήταν στον χαρακτήρα τους να μην επικοινωνήσουν με κανέναν», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Ματ Χόλινγκσγουορθ. Η αστυνομία εξακολουθεί να μελετά «κάθε νέα πληροφορία».

«Θέλω να επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία για να κάνω έκκληση σε όποιον ενδέχεται να διαθέτει πληροφορίες, όσο ασήμαντες και αν φαίνονται, για το πού βρίσκονται η Σάρα και ο Χάρβεϊ. Να εμφανιστεί και να μας μιλήσει. Δεν είναι ποτέ πολύ αργά για να δώσει κανείς πληροφορίες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

