Τρομοκρατικό χτύπημα στην TUSAS: Αεροσκάφη κι ελικότερα στον αέρα, μια μέρα

Επίδειξη δύναμης πραγματοποιεί η Τουρκία, 24 ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στα περίχωρα της 'Άγκυρας με αεροσκάφη και ελικόπτερα να απογειώνονται από τις εγκαταστάσεις της TUSAS.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τρεις σκοτώθηκαν στο σημείο της επίθεσης ενώ ο τέταρτος είναι ο ιδιοκτήτης του ταξί που έκλεψαν για να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας.

Δύο δράστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν επίσης, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοπλοι ήταν μέλη του PKK και ο άντρας είχε γεννηθεί το 1992. Την πληροφορία επιβεβαιώνει και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, λέγοντας ότι οι δράστες, πιθανότατα, είναι μέλη της κουρδικής οργάνωσης.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια μετά την ένοπλη επίθεση στην Άγκυρα

Αυξημένα είναι την ίδια ώρα, τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα αεροδρόμια της Τουρκίας, μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS), στα περίχωρα της πρωτεύουσας 'Αγκυρας.

Τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια αυξήθηκαν σε επίπεδο «πορτοκαλί» συναγερμού. Στα δύο αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται ελέγχονται εξονυχιστικά, ενώ γίνεται έλεγχος της ταυτότητας των επιβατών.

Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν προειδοποιούνται να βρίσκονται εγκαίρως στα αεροδρόμια για το ενδεχόμενο πιθανών καθυστερήσεων.

