Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς απέρριψε απόψε το αίτημα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος ζητά να προσκληθεί από τώρα η χώρα του στο ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του «σχεδίου νίκης» που έχει καταρτίσει απέναντι στη Ρωσία.

«Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι μια εμπόλεμη χώρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει, δεν υπάρχει κάποια διαφωνία στο θέμα αυτό. Και η πρόσκληση συνήθως συνδέεται αρκετά γρήγορα με την ένταξη στο ΝΑΤΟ», είπε ο Γερμανός καγκελάριος σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση ZDF.

«Περιγράψαμε μια προοπτική» ένταξης της Ουκρανίας στις συνόδους του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους πέρυσι και στην Ουάσινγκτον αυτό το καλοκαίρι, υπενθύμισε ο Σολτς, αναφερόμενος στη δέσμευση της Συμμαχίας να προσκαλέσει το Κίεβο όταν το αποφασίσουν οι χώρες της και ωριμάσουν οι συνθήκες. «Όμως πιστεύω ότι πέρα από αυτό, δεν υπάρχει επί του παρόντος ανάγκη να ληφθεί νέα απόφαση», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι παρουσίασε στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ το «σχέδιο νίκης» που θα φέρει τη χώρα του σε θέση ισχύος απέναντι στη Ρωσία, πριν ξεκινήσει κάποια διαπραγμάτευση. Το σχέδιο αυτό προβλέπει να της δοθεί τώρα η πρόσκληση ένταξης στο ΝΑΤΟ, αφού η Συμμαχία είναι η μοναδική πραγματική εγγύηση ασφαλείας για το Κίεβο, όπως εκτιμά ο ίδιος. Ζητά επίσης να αρθούν οι περιορισμοί στη χρήση των οπλικών συστημάτων που παρέχει η Δύση στην Ουκρανία αλλά και να αναπτυχθούν στο ουκρανικό έδαφος μη πυρηνικά, αποτρεπτικά μέσα.

Κανένα από τα αιτήματα αυτά δε βρίσκει ομόφωνα σύμφωνα τα μέλη του ΝΑΤΟ.

Στη συνέντευξή του ο Σολτς επανέλαβε ότι δεν θέλει το ΝΑΤΟ να αποτελέσει εμπόλεμο μέρος στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022. Υπενθύμισε επίσης ότι διαφωνεί με την παράδοση στην Ουκρανία γερμανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Taurus, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

