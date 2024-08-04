Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε σήμερα ότι οι δράστες των ταραχών που συγκλονίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πολλές ημέρες «θα μετανιώσουν» που συμμετείχαν σε αυτές, ενώ συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι αντιμεταναστευτικές κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις.

«Σας εγγυώμαι ότι θα μετανιώσατε που συμμετείχατε σε αυτές τις ταραχές», είπε σε μια σύντομη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λονδίνο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του «θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να οδηγήσει αυτούς τους αλήτες στη δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

