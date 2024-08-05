Η Downing Street επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει συνάντηση έκτακτης ανάγκης σήμερα Δευτέρα, αφού περισσότεροι από 150 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από τα βίαια επεισόδια σε βάρος μεταναστών που ξέσπασαν σε πόλεις της Βρετανίας το Σαββατοκύριακο.

Οι επωνομαζόμενες συναντήσεις Cobra (από το Cabinet Office Briefing Room A) λαμβάνουν χώρα βάσει νόμου στην αίθουσα ενημέρωσης του γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου Α στο Whitehall και αποτελούν μια συγκέντρωση για θέματα έκτακτης ανάγκης.

Η συνεδρίαση της επιτροπής θα έχει σκοπό να ενημερώσει την κυβέρνηση σχετικά με τη βία το Σαββατοκύριακο, καθώς και τις κινήσεις των επόμενων ημερών. Θα συμμετάσχουν αρμόδιοι υπουργοί και εκπρόσωποι της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδηλωτές βανδάλισαν και ένα δεύτερο ξενοδοχείο με μετανάστες στο Τάμγουορθ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση αιτούντων άσυλο.

We’re aware and responding proactively to protest activity in Tamworth today (4 August).



Officers are deployed in specialist public order equipment.



Robust action will be taken against those responsible for violence and disorder.



Updates will be provided on this page. pic.twitter.com/Z2qNgE1gRB — Tamworth Police (@TamworthPolice) August 4, 2024

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social, δείχνουν την επίθεση στο δεύτερο ξενοδοχείο με τους διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα και να βάζουν φωτιά σε ένα τμήμα του ξενοδοχείου, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα.

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο για να αποκλιμακωθεί η ένταση.

Tamworth is the second migrant hotel to be in flames today. The first was Rotherham.



This weekend, Britain has been completely up in flames. pic.twitter.com/SVKnEK1bJg — Sydney Jones 🇬🇧 (@JournoJones05) August 4, 2024

Στάρμερ: Καμία ανοχή στη βία - Οι ταραχές οφείλονται σε σκόπιμες ενέργειες της ακροδεξιάς

Μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ βίαιες ταραχές ξέσπασαν το Σάββατο σε πολλές πόλεις, όπως στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ και το Μάντσεστερ και πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συλλήψεις, καθώς καταστήματα και επιχειρήσεις βανδαλίστηκαν και λεηλατήθηκαν και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί βιαιοπραγίες και θα στηρίξει την αστυνομία χορηγώντας της τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σήμερα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά σε ένα ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνταν αιτούντες άσυλο, κοντά στο Ρόδερχαμ, στη βόρεια Αγγλία. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευαν τούβλα στους αστυνομικούς και έσπασαν πολλά παράθυρα του ξενοδοχείου, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων. Αρκετές δεκάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί και σε ένα άλλο ξενοδοχείο στο Άλντερσοτ, στη νότια Αγγλία.

Τόσο στο Ρόδερχαμ όσο και στην πόλη Λάνκαστερ, στα βορειοδυτικά, οργανώθηκαν επίσης αντιρατσιστικές αντιδιαδηλώσεις και η αστυνομία προσπάθησε να παρέμβει μεταξύ των δύο ομάδων για να μην συγκρουστούν.

Την ώρα που ξεκινούσαν οι διαδηλώσεις στο Μπόλτον, κοντά στο Μάντσεστερ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι της χορηγήθηκαν ευρύτερες εξουσίες για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αντικοινωνική συμπεριφορά. Η αστυνομική επιθεωρήτρια Νατάσα Έβανς είπε ότι η αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία της για να προλάβει τυχόν επεισόδια.

Στο Μίντλεσμπρο ξεκίνησε επίσης μια διαδήλωση, μέσα σε τεταμένη ατμόσφαιρα, μετέδωσε το κανάλι Sky News.

Ο Στάρμερ έχει δηλώσει ότι οι ταραχές οφείλονται σε σκόπιμες ενέργειες της ακροδεξιάς που συντονίζονται από «μια ομάδα ατόμων που ασφαλώς κλίνουν προς τη βία» και ότι δεν πρόκειται για μια θεμιτή διαμαρτυρία.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ είπε το Σάββατο ότι όσοι εμπλέκονται σε εγκληματικές ταραχές θα αντιμετωπίσουν «τις σκληρότερες δυνατές κυρώσεις».

