Νίκη του υποψήφιου του σοσιαλιστικού κόμματος του Έντι Ράμα, Βαγγέλη Τάβο έβγαλαν οι κάλπες στη Χειμάρρα.

Στο 100% των αποτελεσμάτων ο Τάβος συγκέντρωσε ποσοστό 58,62% με 4.858 ψήφους, ενώ ο Πέτρος Γκικουρίας συγκέντρωσε το 41,38% με 3.400 ψήφους.

Η καταμέτρηση των ψήφων ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο κέντρο της εκλογικής επιτροπής στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Χειμάρρας.

Στην αίθουσα παρίσταντο οι δύο υποψήφιοι, καθώς και ο βουλευτής και πρόεδρος του ΚΕΑΔ, Βαγγέλης Ντούλες και βουλευτής και γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Blendi Klosi.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Χρήστου Νικολαΐδη, πριν από λίγο αποχώρησαν οι εκλογικοί αντιπρόσωποι της Ομόνοιας, ενώ ο Νέστορας Βάρφης, κληθείς να σχολιάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, είπε ότι το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι «η τρομοκρατία κέρδισε για ακόμα μια φορά».

Από την πλευρά του, ο Φρέντη Μπελέρης καταγγέλλει τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα για χειραγώγηση εκλογικών αποτελεσμάτων, δεδομένου μα΄λιστα ότι για πρώτη φορά απαγορεύτηκε στους κατόχους παλαιών ταυτοτήτων να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην περιοχή.

Σε δήλωσή τουτου ο Βαγγέλης Τάβος ευχαρίστησε τον Ράμα για τη στήριξή του, ενώ απηύθυνε πρόσκληση στον Πέτρο Γκικουρία να αναλάβει αντιδήμαρχος στη νέα δημοτική αρχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.