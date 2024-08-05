Μεξικό: Δημοσιογράφος δολοφονείται παρότι φυλασσόταν από αστυνομικούς

Ο δημοσιογράφος Αλεχάντρο Μαρτίνες Νόγκες δολοφονήθηκε από ενόπλους χθες Κυριακή στη μεξικανική πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά), παρότι φυλασσόταν από αστυνομικούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Αλεχάντρο Μαρτίνες Νόγκες, ειδικευμένος στο αστυνομικό ρεπορτάζ, τελούσε υπό προστασία αφότου έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας. Σκοτώθηκε από αγνώστους ενώ κινείτο με αυτοκίνητο μαζί με σωματοφύλακές του, διευκρίνισε η γραμματεία ασφαλείας της πόλης Σελάγια.

Επέστρεφε από ρεπορτάζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ένοπλοι που επέβαιναν σε όχημα τους πρόφτασαν κι άνοιξαν πυρ με τουφέκια εναντίον του οχήματος που είχε οριστεί από τον δήμο να μεταφέρει και να συνοδεύει τον δημοσιογράφο», πρόσθεσε.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία εξήγησαν πως οι σωματοφύλακες του δημοσιογράφου, αστυνομικοί στη Σελάγια, απώθησαν την επίθεση, όμως σφαίρα πέτυχε τον Αλεχάντρο Μαρτίνες Νόγκες —που καθόταν στη θέση του συνοδηγού— στο κεφάλι.

Ο αστυνομικός στο τιμόνι τον μετέφερε όσο γρηγορότερα μπορούσε σε νοσοκομείο, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Γυναίκα που οδηγούσε άλλο όχημα τραυματίστηκε από τα πυρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το 2022, ο Αλεχάντρο Μαρτίνες Νόγκες είχε γίνει στόχος επίθεσης κι έκτοτε φυλασσόταν μόνιμα από την αστυνομία στη Σελάγια, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος που δημιουργήθηκε για την προστασία δημοσιογράφων που δέχονται απειλές, επιβεβαίωσε κυβερνητική πηγή.

Κάλυπτε την επικαιρότητα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης κι είχε μεγάλη απήχηση.

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για τους δημοσιογράφους, τονίζουν οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας.

Σε πρόσφατη έκθεσή της, η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) τόνιζε πως πάνω από 150 εργαζόμενοι στην ενημέρωση έχουν δολοφονηθεί από το 1994 στη χώρα, που σαρώνεται από κύμα βίας του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

